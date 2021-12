Rétrospective sport de l’année 2021 de Strava : des chiffres intéressants

Publié le 08/12/2021 18:40

La célèbre application d’enregistrement d’activités sportives via GPS, Strava, nous a offert une rétrospective de l’année 2021. Les chiffres donnés par la société sont particulièrement intéressants.

Avec plus de 6 milliards de téléchargements d’activités cumulées en novembre 2021, l’application Strava s’est imposé comme incontournable pour de nombreux athlètes et sportifs. Elle est particulièrement populaire chez les cyclistes ainsi que les coureurs à pied, mais aussi chez les marcheurs et randonneurs. La rétrospective de l’année 2021 offerte par l’entreprise californienne nous offre un panorama très intéressant sur l’évolution du cyclisme et du sport en général sur cette période. Morceaux choisis de ce retour sur l’année sur le point de s’achever.

© Strava



La pandémie a joué un rôle important sur l’activité sportive

Au niveau sportif, 2020 a été une année très particulière. De nombreuses compétitions sportives ont été annulées. L’année 2021 a cependant été plus prolifique et a vu de nombreuses compétitions être de nouveau organisées avec des protocoles particuliers notamment dans le cyclisme. Par ailleurs, la distanciation sociale imposée par le Covid-19 a favorisé les activités sportives en solitaire comme le cyclisme, la course à pied ou encore la randonnée à pied au détriment des sports collectifs. De nombreuses personnes ont aussi préféré adopter le vélo pour se rendre au travail plutôt que les transports en commun bien plus risqués.

© Strava

Cette tendance s’est particulièrement illustrée auprès de l’application qui a connu une hausse annuelle d’activités de 38 % en 2021, dépassant même l’importante augmentation enregistrée au début de l’épidémie. Sur les 12 derniers mois, Strava a ainsi constaté un total de 1,8 milliard de téléchargements de son application dans le monde entier. Même si la course à pied et le cyclisme continuent d’être majoritaires, l’entreprise américaine a noté une croissance remarquable d’autres sports comme la marche et la randonnée, mais aussi le yoga et d’autres activités qui peuvent être pratiquées à la maison. Fait notable aussi, les activités de ski de fond et de ski de randonnée ont explosé. La fermeture des remontées mécaniques expliquant cet essor.

© Strava

Quelques chiffres intéressants sur le cyclisme

Pour sa rétrospective 2021, Strava a mis en évidence des chiffres particulièrement intéressants sur les cyclistes utilisant son application. Ainsi, au niveau mondial, ce sont 16 milliards de Km qui ont été parcourus à vélo par les utilisateurs de l’application. Le dénivelé total a été de 146.3 milliards de mètres. La distance moyenne par sortie à vélo est de 26,3 Km, qui se divisent par une moyenne de 27,8 Km pour les hommes et de 20,5 Km pour les femmes. La durée moyenne de chaque sortie est de près d’une heure et 18 minutes.

Fait notable, les cyclistes français ont des moyennes supérieures à celles enregistrées au niveau international. Ainsi sur les 993.9 millions de Km parcourus par les cyclistes français utilisant l’application Strava, la distance moyenne de sortie est de 31 Km et la durée moyenne de la sortie est d’une heure et 30 minutes.

Autres chiffres intéressants, 14 % des cyclistes hommes font aussi de la randonnée pédestre, un chiffre qui est plus que doublé par les cyclistes féminines, puisque 32 % d’entre-elles sont adeptes de la marche à pied.

© Strava