Santé : Le cyclisme est excellent contre l’hypertension artérielle

Publié le 19/01/2022 20:45

La pratique d’une activité sportive est particulièrement recommandée pour lutter contre l’hypertension artérielle et le vélo est l’une des meilleures activités pour cela. Explications…

L’hypertension artérielle (également appelée hypertension artérielle essentielle de l’adulte ou HTA) touche environ 25 % des hommes et 18 % des femmes en France selon un article du Vidal. Cette affection augmente particulièrement avec l’âge (surtout après 55 ans) mais touche aussi de plus en plus une population plus jeune ayant une mauvaise hygiène de vie. Certains facteurs comme l’obésité, le stress, le tabagisme, la sédentarité, le manque d’activité physique ou l’abus d’alcool augmentent les risques de développer ce « tueur silencieux ». On le nomme ainsi, car ce trouble est souvent sans symptômes apparents et n’est souvent détecté que par hasard au travers d’une consultation de routine avec un médecin pour un autre motif, mais il peut mener à des maladies mortelles qui surviennent spontanément.

Les conséquences de l’hypertension artérielle

L’hypertension artérielle correspond à une pression exercée par le sang sur la paroi des artères qui est trop importante. Bien que souvent asymptomatique, ce trouble peut être à l’origine de complications sévères pouvant mener à la mort ou des problèmes sérieux de santé comme les accidents avasculaires cérébraux (AVC), un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, des hémorragies intracrâniennes, une insuffisance rénale ou bien encore des lésions de la rétine pouvant mener à la cécité.

Une pratique sportive est recommandée pour lutter contre l’hypertension artérielle.

Bien qu’il existe des traitements médicaux pour lutter contre l’hypertension artérielle, les médecins vont privilégier avant tout des mesures d’hygiène de vie. Cela peut être une perte de poids pour les patients obèses ou en surpoids, une réduction de la consommation d’alcool, un changement dans le régime alimentaire, mais aussi ils recommandent vivement la pratique d’une activité physique régulière. Selon la publication du Vidal : « la pratique régulière d’une activité physique contribue à maintenir la pression artérielle à un niveau physiologique ».

Selon les médecins du site « Passeport Santé », il est recommandé aux personnes souffrant d’hypertension artérielle de réaliser des exercices de type cardiovasculaire au moins 20 minutes par jour. Certaines activités sportives sont plus recommandées que d’autres comme la marche rapide, la course à pied, le vélo ou bien encore la natation. Attention toutefois avec la salle de gym, car les exercices qui consistent notamment à lever des poids sont contre-indiqués en cas de HTA. Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin sur telle ou telle pratique sportive.

Comment la pratique du vélo réduit l’hypertension artérielle ?

Toutes les activités sportives d’endurance à intensité modérée sont recommandées pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle. Le cardiologue belge André Kassab spécialisé dans la médecine du sport explique que « La pratique régulière des sports d’endurance permet un abaissement de 5 à 25 mm Hg la pression artérielle systolique (maximale) et de 5 à 15 mm Hg la pression artérielle diastolique (minimale) » avant d’ajouter : « La pression artérielle commence à s’abaisser déjà trois semaines après le début de l’entraînement sportif,

mais il faudra attendre plus ou moins 6 mois de recul pour juger de l’efficacité ».

Selon les médecins de « Passeport Santé », la pratique du vélo, pendant 30 minutes et ce 2 à 3 fois par semaine, suffit souvent à contrôler l’hypertension artérielle. En effet, faire régulièrement du vélo même à intensité modérée donne d’excellents résultats sur la tension artérielle au bout de quelques mois. De plus, à la différence de la course à pied par exemple, les risques de blessures avec le vélo sont moindres.

Comment se mettre au vélo pour réduire son HTA

En cas d’hypertension artérielle, il est préférable de demander à votre médecin, de préférence un cardiologue, qu’il vous indique l’intensité et la durée de vos sorties à vélo. Si vous souhaitez toutefois vous mettre au vélo sans le consulter, ayant toujours en mémoire quelques conseils. Il doit tout d’abord s’agir d’une intensité modérée. Vérifiez aussi régulièrement votre pouls et faites en sorte qu’il ne monte pas trop haut. Surveillez enfin aussi votre essoufflement. C’est un bon indicateur des seuils à ne pas franchir. Si vous êtes essoufflé ou incapable de prononcer 5 ou 6 mots d’affilée, c'est que l’intensité de l’effort est trop importante.

L’idée de la pratique du vélo pour lutter contre l’hypertension artérielle est bien de réaliser une activité d’intensité modérée d’environ 30 minutes plusieurs fois par semaine. Si vous allez trop vite et trop fort non seulement cela pourrait être dangereux si votre HTA est très élevée, mais aussi et surtout, vous risquez de vous démotiver rapidement, car trop d’effort pourrait être source de courbatures (surtout si vous n’avez pas fait de sport depuis un moment) et de démotivation face à l’effort. Ne cherchez donc pas à faire des efforts intenses, mais plutôt à vous faire plaisir avec un effort modéré régulier.

Vélo en extérieur ou d’intérieur pour les hypertendus ?

Dans les résultats, les deux pratiques se valent. Il existe cependant des différences importantes entre la pratique de vélo d’intérieur et en extérieur pour lutter contre l’hypertension artérielle. Tout d’abord, il faut savoir que le vélo d’intérieur (chez soi ou dans une salle de sport) est un effort constant et maîtrisé. C’est vous qui décidez de la résistance à appliquer sur la roue et donc de l’intensité de l’effort à réaliser et cet effort est constant. À l’inverse, la pratique du vélo d’extérieur est plus aléatoire. Vous allez passer du temps en roue libre en extérieur, mais aussi devoir affronter du relief (des côtes ou faux plat) qui vont augmenter l’intensité de l’effort et des descentes avec faible intensité. Dans un cadre urbain, vous devrez aussi sans doute faire des pauses aux feux rouges, stop et laissez-passer.

C’est ainsi selon vos besoins et vos possibilités que vous allez privilégier le vélo d’appartement ou le vélo d’extérieur pour lutter contre votre hypertension artérielle. Si vous souhaitez un effort plus contrôlé, qui ne soit pas dépendant des caprices de la météo et facile à mettre en place alors le vélo d’intérieur est recommandé. C’est aussi une pratique plus simple pour les séniors. Si vous préférez une activité plus diversifiée, vous faisant croiser des gens et voir des paysages, alors le vélo d’extérieur est plus adapté. Il est aussi facile de prendre son vélo pour se rendre chez une personne, faire une course ou se rendre au travail. Notez qu’il est évidemment possible de combiner les deux et d’alterner vélo d’intérieur et d’extérieur notamment les jours où la météo n’est guère favorable à une sortie en extérieur.