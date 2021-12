Santini partenaire de 4 nouvelles courses !

Publié le 15/12/2021 14:00

La marque italienne Santini Cycling Wear et l’organisateur A.S.O. déjà partenaires pour habiller le maillot jaune du Tour de France renforcent leur partenariat en fournissant du textile pour de nouvelles courses.

Santini habillera de nouvelles courses en 2022

Dès 2022, la marque italienne Santini qui habillera déjà le Maillot Jaune du Tour, sera partenaire de quatre autres courses, et pas des moindres : Paris-Roubaix, La Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, et Paris-Tours. Mais ce n’est pas tout ! Santini sera également partenaire des épreuves féminines : Paris-Roubaix Femmes, La Flèche Wallonne Femmes et Liège-Bastogne-Liège Femmes. Parmi les premières initiatives dérivant de ce partenariat qui a été signé pour cinq ans, on retrouve le développement d'une collection cycliste pour chacune des quatre classiques. Des collections que Santini dévoilera au cours de la nouvelle année.





« Ces épreuves reflètent des moments importants dans le panorama du sport professionnel sur route, au point d'attirer l'attention d'un nombre de plus en plus croissant de passionnés, a commenté Monica Santini, PDG de Santini Cycling Wear.Nous sommes heureux d'être partenaires officiels et de célébrer ces courses à travers des collections consacrées à chaque épreuve et capables d'en rehausser les particularités ».

Santini va développer des collections en série limitée

À cette occasion, les lignes de Santini produiront des vêtements développés par les designers et composés de maillots et de cuissards techniques, mais aussi différents accessoires assortis. Enfin, des ensembles uniques en édition limitée seront proposés dans le but de répondre à une demande de cyclistes fans qui souhaitent revêtir « l'atmosphère » des compétitions et donc porter sur leur maillot ou cuissard l'histoire du cyclisme.

Les collections de vêtements de cyclisme dédiées à ces événements seront dévoilées début 2022 et seront disponibles pour les amateurs sur le site Internet de Santini, dans les espaces d'exposition de chaque événement et dans une sélection de boutiques de cyclisme à travers le monde.