Santini signe un partenariat avec le Tour de France

Publié le 11/10/2021 19:35

Santini Cycling Wear et A.S.O. ont annoncé un partenariat qui fera de la marque italienne un partenaire officiel du Tour de France à partir de 2022.

À partir de 2022, la marque Italienne Santini Cycling Wear sera intimement liée à celle du roi des Grands Tours : Le Tour de France : la société italienne deviendra en effet l’un des partenaires officiels du Tour. Le nouvel accord avec A.S.O. (Amaury Sport Organisation) permettra à Santini de fournir les maillots de leader de la Grande Boucle, du Tour de France Femmes avec Zwift et de l’épreuve cyclosportive l’Étape du Tour.

© Santini

Santini nouvel équipementier du Tour de France

Depuis 2011 l’équipementier officiel était Le Coq Sportif, qui avait lui même remplacé Nike. En 2022, et pour 5 ans, c’est Santini qui prendra la relève et signera les maillots de leaders du Tour : le Maillot Jaune, le Maillot Vert pour le meilleur sprinter, le Maillot à Pois du meilleur grimpeur et le Maillot Blanc du meilleur jeune.

Une gamme fabriquée en Italie

À l’instar du reste de sa gamme, Santini fabriquera tous les maillots officiels portés par les leaders du Tour de France et de l’édition féminine de la Grande Boucle dans son usine de Lallio, près de Bergame, en Italie, garantissant ainsi aux athlètes la qualité supérieure italienne.

Ce partenariat ouvre une nouvelle manne financiaire pour Santini car l’entreprise fabriquera également les répliques officielles des maillots qui seront vendues au public, ainsi que les maillots portés par les coureurs amateurs pendant l’Étape du Tour. Santini qui est aussi partenaire de l'UCI, IronMan et Heroica ajoute donc une nouvelle corde à son arc.

Monica Santini, CEO de Santini Cycling Wear :

« La signature de cet accord a été une expérience extrêmement émouvante pour nous et nous sommes absolument ravis d’annoncer ce partenariat avec le Tour de France. Il marque l’évolution d’une relation avec A.S.O. qui a commencé avec le parrainage de la Vuelta et s’est poursuivie avec le Deutschland Tour. Nous ajoutons aujourd’hui à cette liste la course la plus importante du calendrier cycliste international. »

Yann Le Moënner, Directeur Général d’A.S.O.:

« Nous sommes heureux et fiers d’accueillir Santini dans l’univers du Tour de France. Un nouveau chapitre des maillots de leaders de la Grande Boucle va s’ouvrir grâce à cette marque historique de l’équipement cycliste. Elle proposera des produits performants au design créatif à l’élite du cyclisme mondial ainsi qu’à tous les pratiquants réguliers qui seront à nouveau présents en nombre sur toutes les épreuves organisées par A.S.O. »