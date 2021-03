Tests de matériel

Publié le 24/03/2021 08:00

Chaussures plébiscitées dans les pelotons, les Shimano S-Phyre RC902 s'améliorent avec un meilleur ajustement, un confort remarquable et toujours autant de rigidité.

Adoptées par de nombreux coureurs professionnels et cyclistes amateurs depuis 2017, les chaussures Shimano S-Phyre évoluent encore un peu plus avec ce millésime 2021. Avec une nouvelle version qui se veut plus confortable, dotée d'un meilleur ajustement et d'une amélioration du transfert de puissance, le modèle phare de la marque nippone cherche à pousser le niveau de performance encore plus haut. Disponibles au prix public de 359,99€, voyons si elles sont à la hauteur de nos attentes.

Les nouvelles Shimano S-Phyre RC902 | © Vélo 101

Pour commencer, Shimano a conservé les éléments qui ont fait le succès des précédentes générations de S-Phyre, avec d'abord, une empeigne en cuir synthétique, à la fois souple pour faire contact avec le pied tout en restant rigide pour ne pas se déformer face aux accélérations de son utilisateur. Elle recouvre toujours le pied sur sa partie supérieure ; en d'autres termes, il n'y a pas de languette. Cette construction permet au pied d'entraîner la chaussure dans la phase de remonté du pédalage. De plus en plus répandu sur les chaussures du marché, c'est, de notre avis, le mode de conception le plus performant qui soit.

Ensuite, la semelle de rigidité 12 (niveau maximal de rigidité chez Shimano) est reconduite ainsi que le double serrage BOA®, une nouvelle fois confié au spécialiste en la matière (nous y reviendrons). Enfin, la semelle de propreté est toujours accompagnée d'un jeu de 2 « cales » de maintien de la voûte plantaire. Détail toujours appréciable, trop peu de marques offrent cette possibilité.

Ce nouveau modèle propose de nombreuses améliorations | © Vélo 101

Du côté des innovations, Shimano a revu la conception de la partie centrale des chaussures, avec une empeigne qui enveloppe le pied à 360°. Prenant racine sous la semelle carbone, l'empeigne vient donc envelopper le pied depuis le bas. Il en résulte un ajustement optimal de l'empeigne, le cuir synthétique utilisé épouse parfaitement les pieds.

Autre point d'amélioration, le stabilisateur anti-torsion. Déjà présent sur la version antérieure, cette partie destinée à retenir le talon et l'arrière du pied, a été retravaillée. On le sent au touché, la chaussure est "creusée" pour accueillir le talon et on trouve désormais un revêtement destiné à retenir ce dernier lors d'accélérations brutales. Tout cela donne un talon parfaitement encadré et une chaussure capable de restituer toute la puissance appliquée aux pédales.

La zone talon, appelée stabilisateur anti-torsion, a été améliorée | © Vélo 101

Nous le disions plus haut, les Shimano S-Phyre RC902 accueillent le nouveau système de chez BOA®, avec deux rotors Li2. Toujours aussi fiable et facile d'utilisation, nous avons trouvé que le système s'accordait parfaitement avec les S-Phyre. Pas besoin de forcer, on trouve immédiatement le bon serrage chez ce couple Shimano - BOA®. On sent tout de suite quand on parvient au point de serrage optimal, c'est comme si le rotor s'arrêtait de tourner de lui-même.

Les nouveaux serrages BOA® Li2 équipent les Shimano S-Phyre | © Vélo 101

Le profil de la chaussure Dynalast (technologie ayant pour but de réduire les zones de compression et d'apporter plus de confort aux pieds) voit une amélioration au niveau de l'avant de la chaussure. Le zone autour des orteils a été retravaillée pour convenir à plus de cyclistes. Cela se sent les pieds dans les chaussures, on sent que l'espace au niveau des orteils est bien proportionné et permet à l'utilisateur de les bouger convenablement sans que le maintien de la chaussure en pâtisse.

Terminons-en avec ces caractéristiques plus que prometteuses, et passons à l'essai sur route. La première sensation que l'on ressent dès les premiers coups de pédales est cet ajustement parfait autour de chaque pied. On sent qu'ils communiquent avec les pédales, c'est très agréable. L'ajustement décrit plus haut y est pour quelque chose, c'est le gros point fort de ces nouvelles S-Phyre.

Les Shimano S-Phyre allient rigidité et confort | © Vélo 101

Le chaussant est vraiment confortable, on sent ses pieds à l'aise dans les chaussures, avec juste ce qu'il faut de place pour y loger ses orteils. Ayant des pieds fins, ces chaussures nous vont très bien mais nous pensons que les cyclistes aux pieds larges ne ressentiront pas le même confort que nous. Pour cela, Shimano a créé un modèle Large, plus évasé au niveau de l'articulation plantaire. Pour ce qui est de la pointure, nous utilisons d'habitude des modèles de pointure 42 ½. Notre choix s'est toutefois porté sur un modèle 43 pour ce test.

Comme expliqué au début de ce test, les semelles carbone des chaussures sont les plus rigides de la gamme Shimano. Le niveau de rigidité est excellent, on a sous les pieds l'une des meilleures paires du marché en terme de rigidité, c'est une certitude. Par ailleurs, le stabilisateur joue tout son rôle lorsqu'il s'agit "d'arracher" les pédales. Nous nous en sommes rendus compte lors de nos séries de sprints. Le talon est parfaitement maintenu, le pied ne bouge pas d'un millimètre dans la chaussure et la restitution de puissance est tout simplement excellente.

Rigide à souhait, la semelle carbone procure un haut niveau de performance | © Vélo 101

Pour ce qui est de la respirabilité des chaussures, on remarque que les S-Phyre ont perdu des trous d'aération sur l'empeigne. Pas gênant plus que ça, les chaussures respirent bien. On ressent surtout le flux d'air provenant de l'entrée sous la semelle externe, venant rafraîchir l'intérieur des chaussures.

Rouler avec ces Shimano S-Phyre RC902 est un réel plaisir. Testées sur des sorties allant jusqu'à 5h, les chaussures restent confortables malgré la rigidité des semelles carbone, c'était notre appréhension avant le démarrage du test. Et qui dit confort, dit gain d'énergie et donc optimisation du niveau de performance. En cela, les chaussures correspondront à des coursiers recherchant cette performance. Et avec 245 grammes la chaussure en taille 43, ces mêmes coursiers (et pas que !) apprécieront.

Le confort des Shimano S-Phyre RC902 est remarquable | © Vélo 101

Pour finir, les Shimano S-Phyre RC902 se déclinent en Blanc, Noir, Bleu et, nouveauté, en rouge. Les pointures vont du 36 au 48, et se déclinent en demi-pointures, à partir du 37 et ce jusqu'au 47. A noter que Shimano décline les S-Phyre en version pour femmes. Les chaussures seront légèrement modifiées avec une adaptation à la morphologie du pied féminin, avec notamment un talon plus fin et une tige spécifique. Les pointures vont du 36 au 44 mais un seul coloris est disponible, en blanc.

Il y avait beaucoup à dire sur ces nouvelles Shimano S-Phyre RC902, qui nous ont vraiment enthousiasmés. Si on devait résumer ce test, on complimentera avant tout l'excellent fit des chaussures. Très rigides, elles parviennent à garder un confort rare pour des chaussures avant tout dédiées à la performance. Raison pour laquelle ces Shimano S-Phyre RC902 seront appréciées de n'importe quel cycliste.

Plus d'informations sur www.bike.shimano.com. Pour toute question sur ce test, vous pouvez nous contacter directement par email : testvelo101@velo101.com.