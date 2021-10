Test du casque Abus Stormchaser le casque qui sait tout faire : Route, Cyclocross, Gravel, Urbain …

Publié le 26/10/2021 16:10

Essai du casque à tout faire de chez Abus, prix contenu, qualité au rendez-vous, qu'est ce que ça donne sur la route ?

Nous avons eu le plaisir de tester le casque StormChaser de chez Abus, fabricant Allemand initialement connu pour ses antivols et cadenas de qualité, la marque se positionne sur des produits de haute fiabilité et de grande longévité, simples d’utilisation. Abus c’est simple et efficace, mais pas que !

Nous avions eu l’occasion de tester en 2019 le fleuron de la marque le Abus Aibreaker, test que vous pouvez retrouver ICI . Le Stormchaser fait aussi partie de la gamme performance Abus mais avec un prix plus contenu, affiché à 149€ mais disponible à partir de 114€ chez notre partenaire Alltricks il se positionne donc dans une tranche de tarif interessante pour la qualité proposée.





Qualité, design, pratique

Chez Abus la qualité ne déçoit pas, la conception est propre, la peinture est résistante, malgré une chute nous n’avons eu qu’une trace quasi invisible sur le vernis après l’avoir malencontreusement laissé tombé sur le goudron du haut de la selle. Le design du stormchaser est réussi à notre gout, notamment le design des aération arrière bien inspirées qui lui confèrent un look classe mais sportif. A l'arrière on retrouve 2 stickers réflechissants, une aide pour être mieux visible de nuit. Ce design conviendra d’ailleurs à toutes les tenues et pratiques du velo urbain à la cyclosportive. Le casque est relativement bien aéré avec 7 entrées d’air et 16 sorties, ce n’est pas le casque le plus ventilé que nous ayons testé mais il se défend bien et en fait un compagnon de route pour toutes les saisons.





Confort, maintien, poids

Le Stormchaser se pose parfaitement sur la tête, le maintien est très bon, ajustable via la molette occipitale on se sent tout de suite à l’aise, le casque couvre bien et l’on a ce sentiment de sécurité une fois le casque sur la tête. La sangle jugulaire est assez large souple et douce. L’ajustement se fait facilement et elle se fait très vite oublier. Bon point il ne pèse que 220g dans la taille M essayée, un poids contenu qui avec le confort ressenti, en font un véritable bon produit.

Malgré les kilomètres il se fait facilement oublier, mention bien pour la bonne tenue des lunettes lorsque posées sur le casque quand on fait une pause.

Conclusion

En conclusion Abus nous livre ici un casque de qualité à prix contenu, un casque performance confortable et léger auquel il manquera peut être un peu de respirabilité l’été mais qui vous accompagnera par tout temps que ce soit en route, sur les compétitions, en gravel en cyclocross ou vélo urbain ! Ce Stormchaser sait tout faire.