Test du Casque Alpina Mythos 3.0 avec capteur Tocsen.

Publié le 18/10/2021 15:20

Nous avons pu tester le capteur Tocsen intégré au casque Alpina mythos 3.0, dans sa livrée coffee-grey mat.

Le casque Alpina Mythos avec capteur TOCSEN





Le casque Alpina Mythos avec capteur TOCSEN Le Mythos est un des best-sellers de chez Alpina, un casque bien aéré au design moderne. La couleur mat est plutôt séduisante et donne un aspect agressif au casque. La visière est bien intégrée mais non réglable. Le système de fermeture de la sangle n’est pas habituel, ici il suffit de presser un bouton pour détacher la sangle et cela permet aussi un réglage sur plusieurs niveaux sans avoir à jouer avec les passants et la sangle, cette fermeture Ergomatic est plutôt intéressante à l’usage, notamment pour les computers qui vont mettre et retirer leur casque plus fréquemment.

Le réglage occipital se fait via une molette qui intègre le fameux système Tocsen, une solution d'appel d'urgence pour les sports de plein air qui se compose d'un capteur de chute et d'une application pour smartphone, détecte les chutes et appelle automatiquement les secours en cas d'urgence si la personne blessée n'est plus en mesure de le faire elle-même.

Le capteur possède une prise micro usb pour se recharger, on aurait aimé une protection de la prise pour éviter les projections d’eau ou de boue, la prise pouvant se trouver à différents endroits en fonction de votre réglage occipital.

Le sytème Tocsen en action

Le capteur est ici très bien intégré au casque, le capteur faisant office de molette. Ce capteur est équipé d’un accéléromètre 3 axes et est résistant aux projections et poussière (IP67), ce capteur est Bluetooth, il faudra donc avoir votre smartphone à proximité pour que le système soit fonctionnel. Concernant la batterie pas d’inquiétude l’autonomie annoncée est de 3 mois.





Lors de la première utilisation il faut connecter le capteur à une source d’alimentation via le câble USB fourni dans la boite. Il faut ensuite télécharger l’application Tocsen disponible sur IOS et Android et se laisser guider pour le paramétrage. Bon point pour l’application dont l’interface est ergonomique et très simple d’utilisation qui guide l’utilisateur pas à pas sur la configuration. Simple et rapide à mettre en place.

La force de ce capteur est de prévenir les contacts d’urgence en envoyant vos coordonnées GPS au bout de 30 secondes en cas de chute. Le message d’urgence est aussi visible par les autres utilisateurs de capteur Tocsen et de la communauté (+13500 membres actuellement). Vous pouvez aussi annuler l’envoi via l’application si vous déclenchez l’alerte par mégarde.

En conclusion

Le mythos 3.0 de chez Alpina est un casque agréable assez léger, bien aéré, un confort + grâce aux nombreuses mousses présentes. Le capteur Tocsen est quant à lui un élément de sécurité supplémentaire pour ceux qui roulent seuls, espérons que la communauté grandisse et que d’autres constructeurs l’intègrent a l’instar d’EKOI qui a récemment intégré le capteur de chute Tocsen à certains de ses casques.