Tests de matériel

Gore est une société fondée en 1958 aux Etats-Unis par Bill Gore, elle se développe dans le domaine de la chimie des matériaux, principalement autour du PTFE.

Devenue spécialiste des polymères, l’entreprise utilise son expertise pour se lancer dans le cyclisme en 1985 avec la veste Giro, la première veste « Gore-Tex » imperméable, coupe-vent et respirante pour le vélo.

En 1990 la société Gore lance sa marque dédiée au cyclisme, Gore Bike Wear, qui développe dès 1992 la technologie « Windstopper », désormais mondialement connue. En 2018 Gore Bike Wear et l’autre filiale sportive Gore Running Wear s’unissent pour devenir la marque actuelle Gore Wear.

Un de nos testeur a pu rouler depuis la fin de l’été avec une tenue Gore Wear, il peut maintenant nous la présenter et nous livrer ses conclusions :

Pour commencer, pouvez-vous nous présenter et nous décrire les éléments qui composent cette tenue ?

Elle est composée de 2 produits, un cuissard court développé pour les conditions difficiles et la mi-saison, le C7 Partial Thermo et un maillot manches courtes, le C7 Race. Ils font tous les deux parti de la collection C7, le haut de gamme de la marque Américaine, qui regroupe ses produits dans 3 niveaux de gamme, le C3 pour les produits plus abordables, le C5 en milieu de gamme et le C7, le must. Il faut savoir que la lettre « C » correspond à cyclisme et que les mêmes niveaux de gamme sont proposés pour le running avec la lettre « R ».

Le cuissard C7 Partial Thermo a été développé en partenariat avec Fabian Cancellera, l’ex-professionnel au palmarès impressionnant, rouleur hors-normes, spécialiste du contre-la-montre avec 2 titres olympique et 4 titres mondial, multiple vainqueur d’étapes sur les grands tours et sur les grands monuments.

Ce cuissard utilise les derniers tissus techniques développés par Gore Wear en matière de protection contre le froid et le vent, des matières plus épaisses avec une doublure thermique brossée et douce, généralement utilisées sur des cuissards longs. Une construction intéressante, rarement proposée sur des cuissards courts mais qu’on imagine très appréciable notamment lors des compétitions fraiches ou pluvieuses de début de saison, sur lesquelles on préfère généralement rester en court.

L’insert (peau de chamois) utilisé est le modèle « Expert Road », intégrant la nouvelle technologie « Windstopper Cup » qui apporte une protection contre le froid et le vent tout en offrant une bonne respirabilité et une bonne gestion de l’humidité. Pour cela, le design de cet insert innove par rapport aux modèles habituels, il présente une forme concave qui remonte plus haut sur l’avant pour mieux protéger du froid, comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessus.

Un panneau de protection contre les projections de la roue arrière est placé dans le bas du dos, il est surmonté d’un tissus plus fin micro-perforé qui remonte jusqu’en haut du dos et de larges bretelles mesh pour maintenir une bonne température tout en évacuant la transpiration.

Des logos et liserés réfléchissants sont imprimés sur les cuisses et sur l’arrière pour améliorer la visibilité.

Toutes les zones de ce cuissard sont pensées pour une utilisation en conditions difficiles, c’est le cas également des extrémités de cuisses qui sont longues pour maintenir les muscles à bonne température. Elles ne sont pas équipées de bandes silicone, c’est le tissu thermique qui est retourné sur lui-même sur 5 cm et cousu, offrant ainsi une double épaisseur dans cette zone.

Ce modèle est disponible uniquement en couleur noire, pas un gros problème à notre avis, le cuissards noir étant très largement préférés par les cyclistes.

Ce C7 Partial Thermo est vendu 169.95€ sur la boutique officielle de la marque, vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien ci-dessous :

Le maillot C7 Race est, comme son nom l’indique, destiné à la compétition et à l’entrainement intensif, il a été développé en collaboration avec Fabian Cancellara, comme le cuissard avec lequel son design se mari parfaitement.

C’est un maillot léger et bien ajusté grâce au mélange de tissus techniques, plus aérés aux endroits stratégiques pour évacuer la transpiration, plus épais au niveau du ventre et du dos. Il intègre une fermeture zip de qualité sur toute la longueur avec une doublure sur partie arrière qui vient contre le ventre pour un meilleur confort. Le col est préformé au niveau de la nuque et un tissu élastique est positionné au niveau de la taille pour un bon ajustement, enfin les manches se terminent par une coupe nette, moderne.

Les 3 poches arrière sont grandes et une 4ème poche zippée est placée par-dessus la poche centrale.

Comme le cuissard, il est disponible uniquement en couleur noire, si ce n’est pas un gros problème pour le cuissard, ça l’est un peu plus pour le maillot, pour lequel un choix de couleur est toujours apprécié. Des logos et éléments réfléchissants sont placés sur tous les côtés pour une bonne visibilité.

Ce C7 Race est vendu 179.95€ sur le site internet officiel, vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien ci-dessous :

Vous avez testé cette tenue pendant plusieurs semaines, pouvez-vous nous donner votre ressenti, vos remarques sur son confort, les points forts, les points faibles ?

Ce qui ressort de ce test, c’est la qualité de ces vêtements, comme expliqué précédemment, les produits C7 constituent le haut de gamme de Gore Wear, nous avons pu constater et le confirmer, aussi bien sur le cuissard que sur le maillot.

Dès la prise en main, la manipulation des tissus, l’inspection des coutures, des finitions, l’impression est très positive, sans surprise les tissus développés par Gore Wear sont toujours aussi qualitatifs, mais ils sont également bien assemblés.

Ce qui pourrait créer un doute en lisant les inscriptions sur l’intérieur des tissus «Engineered in Germany, made in China», en effet on pourrait craindre une qualité inférieure par rapport à des produits fabriqués en Europe, mais nous sommes bien obligé de constater et ce n’est pas la première fois, que ce n’est pas le cas. Si beaucoup de sous-traitants Chinois axent encore leur production sur des produits low-cost, d’autres ont su s’associer à des grandes marques historiques ces dernières années, ces collaborations leurs ont permis de faire d’énormes progrès et de proposer des fabrications de très bonne qualité.

En action, le cuissard ne bouge pas, il est bien ajusté au niveau des cuisses et du bassin, il reste bien en place et même si les extrémités de cuisses n’ont pas de bande silicone, nous n’avons pas remarqué qu’elles remontaient, la double épaisseur du tissu dans ces 2 zones, assurant une bonne compression. L’insert Expert Road reconnaissable grâce à sa couleur verte et sa coupe préformée, est confortable et ne génère pas d’irritation même après des séances d’entrainement de plus de 4h.

Le maillot est très agréable à porter, les coutures sont fines, on ne les sent pas même lorsqu’on le porte directement sur la peau par fortes chaleurs. Nous avons apprécié sa coupe bien ajustée et tendance avec des manches assez longues. Les poches arrière sont grandes et permettent d’y rentrer un grand smartphone, la 4ème poche zippée est pratique pour y ranger une clef de voiture, une licence, quelque chose que l’on ne veut pas perdre.

Son design noir est très réussi, le mariage des différents tissus, mêmes s’ils sont tous noirs, évite d’avoir un aspect trop monochrome.

Pouvez-vous nous parler des tailles proposées, comment sont ajustés ces produits ?

Il faut savoir que Gore reparti ses produits dans 3 catégories de coupes, la coupe « Slim » pour les vêtements très près du corps, conçus pour minimiser la résistance à l’air, la coupe « Form » (Ajustée) pour les vêtements ni trop serrés ni trop amples offrant une silhouette sportive sans être moulants et enfin la coupe « Active » pour les vêtements légèrement plus ample qui conviennent à un grand nombre d'utilisateurs.

Nos 2 produits de test de la gamme C7 étant destinés plutôt à la compétition, il est assez logique qu’ils adoptent une coupe « Slim », ils sont tous les 2 disponibles en 5 tailles : S, M, L, XL et XXL.

Pour la coupe « Slim », Gore conseille en cas de doute, de prendre 1 taille au-dessus de la taille habituelle, mais ça n’a pas été le cas pour nous, la taille S utilisée habituellement nous convenait bien, pour les 2 produits, ils sont effectivement bien ajustés, mais d’une longueur normale au niveau des manches et du dos pour le maillot, des bretelles et des cuisses pour le cuissard.

Concernant le lavage, vous avez testé cette tenue pendant plusieurs semaines donc plusieurs lavages, comment se comportent les produits au fil du temps ?

Le cuissard et le maillot vieillissent bien au fur et à mesure des lavages, on peut constater la qualité des tissus qui ne se déforment pas, conservent leur élasticité et leur teinte noire. Bien entendu pour ceci, nous avons respecté les préconisations du fabricant, à savoir : les laver à 40°C maximum, ne pas les repasser, ne pas les sécher dans un sèche-linge.

Votre conclusion rapide sur le test de ces 2 vêtements Gore Wear ?

Comme vous venez de le lire dans nos réponses précédentes, nous avions apprécié cette tenue, le contraire aurait été étonnant, s’agissant du haut de gamme d’un des plus réputé équipementier textile du marché. Certes les tarifs peuvent paraître élevés mais le haut de gamme chez la concurrence est du même ordre de grandeur, voire même souvent plus cher pour les cuissards, surtout que ce modèle est assez spécifique, thermique, et rarement proposé par les autres marques.

La qualité des tissus est indéniable et la tenue dans le temps semble être très bonne, elle l’a été pendant la durée de notre test.

Notre conseil pour le choix de la taille : si vous appréciez les coupes slim, vous pouvez choisir la même taille qu’habituellement, sinon une taille supérieure vous conviendra également et vous offrira un peu moins de compression.

Nous avons pris l’habitude de jetez un œil sur les sites internet des fabricants pour voir si des produits équivalents à ceux de nos tests sont proposés pour les femmes, et nous pouvons noter comme souvent, que la gamme féminine Gore Wear est moins fournie que la gamme musculine, principalement pour les cuissards.

En comptant rapidement sur leur site, on dénombre une dizaine de cuissards courts homme repartis dans les gammes C3, C5 et C7, tandis qu’on en compte seulement 3 pour les dames, le plus haut de gamme étant un C5, donc pas de produits équivalent à notre modèle C7.

C’est moins le cas pour les maillots pour lesquels une belle gamme est proposée avec des beaux coloris ainsi que des versions C7.

