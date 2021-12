Un maillot Q36.5 en édition limitée avec l'African Wildlife Foundation

Publié le 07/12/2021 16:55

Pour chaque maillot AWF vendu, l'entreprise reversera 50 € à l'African Wildlife Foundation, qui œuvre depuis des années à la préservation de la faune et des terres sauvages d'Afrique. Une idée de Noël pour une bonne cause.

"Together We Ride, Together We Care" est le nom du projet lancé par Q36.5 en collaboration avec l'African Wildlife Foundation (AWF).





Un maillot Q36.5 en édition limitée African Wildlife Foundation

Spécialement pour AWF, la marque de Bolzano a créé un maillot en édition limitée aux couleurs vives, dans le but de contribuer à préserver le léopard d'Afrique de l'extinction. En effet, pour chaque vêtement AWF vendu, Q36.5 fera un don de 50 € à la fondation. Le maillot a été fabriqué à partir d'un tissu en fibre de polyester recyclé à 70 %, tandis que le design reflète les thèmes et les couleurs de l'habitat naturel du grand félin.

Q36.5 a été fondée en Italie, au cœur des Dolomites, bien loin de l'habitat naturel du léopard, mais ce partenariat est né du fait que l’animal et la marque partagent une caractéristique clé : la capacité à grimper. Le léopard est connu et admiré pour ses capacités d'escalade. Dans les Dolomites, les cyclistes se lancent des défis sur des cols à haute altitude en allant toujours chercher les limites. Et si l'on en parle sur vélo 101, c'est surtout parce que sur les 129 € que vous coutera le maillot, 50 € seront reversés à la fondation qui œuvre à la préservation de la faune et des terres sauvages d'Afrique.