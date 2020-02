Publié le 11/02/2020 09:20

Retrouvez la seconde partie de notre visite du salon Velofollies 2020 en mode hyperlapse.

Accrochez-vous et ouvrez les yeux pour ne rien manquer, les plus attentifs y reconnaitront notamment au détour d’un stand, un triple vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres…

Pour ceux qui ont manqué la première partie, retrouvez-la ici :