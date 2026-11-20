À l’occasion de la Cyber Week 2026, Zwift lance plusieurs promotions sur ses équipements de cyclisme indoor. Jusqu’au 30 novembre, profitez de 200 € de réduction sur le Zwift Ride et de 150 € sur le Wahoo KICKR Core 2.

Avec l’arrivée de l’hiver, les séances de home trainer font leur retour dans le programme d’entraînement de nombreux cyclistes. Pour s’équiper à moindre coût, Zwift propose trois offres promotionnelles sur son matériel connecté, avec des réductions allant jusqu’à 200 €.

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Zwift Ride avec KICKR Core 2 : 999,99 € au lieu de 1 199,99 €

Le Zwift Ride avec Wahoo KICKR Core 2 bénéficie d’une réduction de 200 €, faisant passer son prix de 1 199,99 € à 999,99 €.

Cette solution complète associe un cadre de vélo spécialement conçu pour le cyclisme indoor à un home trainer connecté Wahoo KICKR Core 2. Elle permet de profiter de l’environnement virtuel Zwift sans avoir à installer son propre vélo sur un home trainer.

L’offre comprend également 14 jours d’abonnement à Zwift Plus.

Zwift Ride avec KICKR CORE 2 Le Zwift Ride avec KICKR CORE 2 offre une solution complète pour s'entraîner à vélo en intérieur. Il combine une sensation de pédalage réaliste, un changement de vitesse virtuel silencieux et personnalisable, ainsi que des commandes Zwift intégrées au guidon. Une installation connectée pour profiter pleinement de l'expérience Zwift. 1.199,99 € 999,99 € Voir l'offre

Wahoo KICKR Core 2 avec Zwift Cog et Click : 399,99 €

Pour les cyclistes qui possèdent déjà un vélo, Zwift propose le Wahoo KICKR Core 2 avec Zwift Cog et Click à 399,99 €, contre 549,99 € habituellement.

Cette réduction de 150 € permet de s’équiper d’un home trainer connecté compatible avec Zwift. Le système Zwift Cog et Click facilite notamment les changements de vitesse virtuels depuis les commandes dédiées.

Un mois d’abonnement à Zwift Plus est également inclus dans cette offre.

Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click Le Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click vous ouvre la porte sur tout un monde de cyclisme indoor, de fitness et de fun. Avec le Zwift Cog déjà installé, il dispose de tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Il est même compatible avec presque tous les vélos de 8 à 13 vitesses. 549,99 € 399,99 € Voir l'offre

Kit Zwift Cog et Click : 12,50 € au lieu de 49,99 €

Troisième promotion de cette Cyber Week : le kit Zwift Cog et Click nouvelle version, affiché à seulement 12,50 €, contre 49,99 € habituellement.

Avec une réduction de 75 %, ce kit constitue une solution économique pour les cyclistes souhaitant profiter du changement de vitesse virtuel sur un home trainer compatible.

Des promotions disponibles jusqu’au 30 novembre

Ces trois offres sont proposées dans le cadre de la Cyber Week Zwift, jusqu’au 30 novembre 2026.

Que vous souhaitiez investir dans une installation complète avec le Zwift Ride ou simplement moderniser votre équipement actuel, cette opération permet de réaliser des économies intéressantes avant la saison hivernale.

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