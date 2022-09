Au travers d’un communiqué de presse, BMC présente sa gamme Gravel Performance avec le nouveau Kaius 01

BMC Kaius : un gravel orienté performance

Ce nouveau Kaius 01 est un gravel avec un cadre au tissage carbone haut module avec une géométrie spécifique au gravel. Le Kaius 01 doit offrir un équilibre idéal entre rigidité, souplesse et légèreté tout en apportant un pilotage sain. La stabilité sur l’avant est obtenue grâce à un reach plus long et une potence plus courte.

BMC indique avoir mis ses compétences acquises en route au service de ce tout nouveau gravel. Ce vélo est définitivement tourné vers la performance avec un transfert de puissance important et une aérodynamique travaillée sur un cadre solide à la souplesse intermédiaire. Du côté de l’intégration, le BMC Kaius 01 est doté du design Aerocore de BMC, une solution intégrant les porte-bidons au cadre pour optimiser l’aérodynamisme.

« Le Kaius est un vélo de gravel ultraléger créé pour rouler à pleine vitesse lorsque le terrain se fait rugueux et difficile », Conrad Glassey, directeur des produits chez BMC.

Le tout nouveau cockpit ICS Carbon Aero équipe le Kaius 01 ONE. Il a été développé pour apporter le niveau de performance des vélos de course BMC. Ce combo cintre potence présent une face avant plus étroite. Son cintre d’une largeur de 360 mm crée une position aérodynamique efficace, tandis que l’évasement de 12,5° et la largeur de 420 mm à la base assurent un excellent contrôle à grande vitesse.

Informations techniques et géométrie

Compatible transmission 1x et 2x

jusqu’à 44 mm

Compatible tige de selle télescopique

Nouvelle potence BMC avec suspension MTT

Sacoches supplémentaires sur le tube supérieur

Le poids du BMC Kaius 01

L’ensemble pèse seulement 1,785 kg, avec un cadre affichant 910 g sur la balance. Une fourche de 400 g, une tige de selle de 160 g et un cockpit de 315 g (taille 54).

Prix et disponibilité du BMC Kaius 01

Le gravel BMC Kaius 01 est disponible en six tailles (47, 51, 54, 56, 58 et 61) et trois modèles. Kaius 01 ONE, TWO et THREE, sont disponibles dès septembre 2022, aux prix de :

Kaius 01 – One : 11 499 €

Kaius 01 – Two : 8 499 €