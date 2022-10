MAAP continue à développer une gamme de produits pour le vélo urbain avec sa collection Transit, en introduisant de nouveaux articles inédits qui soulignent l’engagement de la collection envers l’intersection entre les moments sur et hors vélo.

« Nous pensons qu’un bon équipement pour la ville doit pouvoir être porté sans effort dans une multitude de situations. Peu importe ce que la vie nous réserve au cours d’une journée donnée. C’est ce que nous avons toujours essayé de faire avec Transit – et cette dernière livraison n’est qu’une extension de cet objectif », a déclaré Oliver Cousins, co-fondateur et PDG de MAAP.

Doudoune Transit Packable Puffer

L’une des principales nouveautés est le Transit Packable Puffer, une veste en duvet qui se range facilement lors de vos déplacements et qui offre un excellent équilibre entre chaleur et poids puisqu’elle ne pèse que 450g. La doudoune Packable Puffer est avant tout chaude, mais est également traitée avec un revêtement extérieur déperlant pour une meilleure résistance aux éléments et fait coupe-vent. L’utilisation de cette veste est conseillée dans une plage de température allant de 0° à 10°.

Veste Thermal Pro Fleece Jacket

L’esthétique streetwear de la Thermal Pro Fleece Jacket dissimule ses qualités en ayant l’apparence d’un produit classique, mais elle reste une veste technique. Le tissu est en Polartec, elle est équipée de 4 poches et est extensible. La veste est aisément lavable et conviendra pour des températures avoisinant les 10°.

Cuissard Transit Ride Short

Autre ajout majeur à la collection Transit est le Ride Short est un cuissard sans bretelles. À porter seul ou combiné au Motion Short 2.0. Ce cuissard offre tout le confort de la peau de chamois thermo-moulée 3D de densité moyenne. Mais sans l’inconvénient des bretelles, qui peuvent sembler exagérées pour les trajets quotidiens.

MAAP continue donc sur sa lancée de se positionner comme un acteur du textile technique. Tant pour les coursiers que pour la mobilité urbaine. Découvrez toute la collection sur le site officiel MAAP