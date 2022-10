Le premier modèle siglé Lapierre x Alpine, le Aircode DRS Alpine est le fruit de la collaboration entre la marque de cycles et la marque automobile. Le aircode DRS est présenté avec une finition exclusive. La décoration du cadre reprend des détails de la nouvelle Alpine A110 R.

On retrouve donc une peinture « Bleu Racing » mat pour le cadre et noir brillant profond pour les emblèmes, le tube de selle, la fourche et la partie inférieure du cadre. Le Aircode DRS SE Alpine laisse apparaître ces plis de carbone UD SL au niveau de la fourche, du tube diagonal et du tube de selle.

Montage du Lapierre X Alpine Aircode DRS

Cadre :Aircode DRS disc thru Axle UD Superlight Carbon

:Aircode DRS disc thru Axle UD Superlight Carbon Boîtier de pédalier : Shimano Pressfit SMBB7241B

: Shimano Pressfit SMBB7241B Cassette : Shimano Dura Ace CS-R9200 11-30T 12s

: Shimano Dura Ace CS-R9200 11-30T 12s Chaîne : Shimano M9100 12s

: Shimano M9100 12s Cintre : Lapierre Aero UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), 440mm (XXL), with carbon extensions

: Lapierre Aero UD carbon, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL), 440mm (XXL), with carbon extensions Disques – Rotors : Shimano RTMT900 160mm front /140mm rear Center Lock

Shimano RTMT900 160mm front /140mm rear Center Lock Dérailleur Arrière : Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250A 12s

Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250A 12s Dérailleur avant : Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250F

Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250F Fourche : Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon

Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon Jeu de direction : Acros integrated + Aircode Acros Spacer

Acros integrated + Aircode Acros Spacer Levier de vitesses : Shimano Dura Ace Di2 BR9270 2x12s flat mount with Fin

Shimano Dura Ace Di2 BR9270 2x12s flat mount with Fin Pneus : Continental GP5000S Tubeless ready 700×25

Continental GP5000S Tubeless ready 700×25 Potence : Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL/XXL)

Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL/XXL) Pédales : VP-335 Clips&Strap

VP-335 Clips&Strap Pédalier : Shimano Dura-Ace FC-R9200, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL/XXL)

Shimano Dura-Ace FC-R9200, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL/XXL) Roues complètes : New Lapierre Road Disc 50 622×21 carbon Center Lock Tubeless Ready

New Lapierre Road Disc 50 622×21 carbon Center Lock Tubeless Ready Ruban cintre : Lapierre Vexgel Tape

Lapierre Vexgel Tape Selle : Prologo Dimension Carbon rails

Prologo Dimension Carbon rails Tige de selle : Lapierre Aero Carbon 0mm Offset

Géométrie du Lapierre Aircode DRS

Limité à 110 exemplaires numérotés à travers le monde, iI sera vendu au tarif de 9000 € TTC. La commercialisation pour le grand public se fera à partir du 24 octobre auprès des magasins Lapierre sélectionnés avec une livraison annoncée pour le début d’année 2023.

Liste des magasins Lapierre X Alpine Aircode DRS

Dans le cadre de la précommande, seuls les magasins ci-dessous seront disponibles pour la livraison du produit :

Lapierre Experience Center 21

Lapierre Besançon 25

Mondovelo Le Mans 72

Culture Vélo Blagnac 31

Dvelos Annecy 73

Dvelos Aix les bains 73

Dvelos Chambéry 73

Culture Vélo Nancy 54

Culture Vélo Clermont-Ferrand 63

Cycling Montpellier 34

Cycles Ghidini 92

Culture Vélo Soyons 07

Culture Vélo Caen 14

