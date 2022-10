Pour vous recontextualiser Pedaled dans le paysage actuel du textile cycliste, il s’agit d’une marque Japonaise qui prône l’utilisation de fibres naturelles efficaces et des tissus techniques avancés. Les vêtements PEdALED allient confort, durabilité et performances pour les amateurs de gravel, les coureurs sur route, les adeptes du bikepacking, les cyclotouristes et les aventuriers de toutes sortes. En clair, la marque est inspirée par l’aventure et c’est dans cette optique qu’elle nous présente sa gamme Odyssey.

Une gamme complète, du textile aux sachoches. Un maillot à sept poches fabriqué avec des tissus avancés, des gants convertibles, imperméables et réfléchissants, et une gamme de sacoches de vélo. Maillot manches longues Odyssey en mérinos Le maillot dédié à l’ultra-distance en mérinos est conçu avec six poches spacieuses et des panneaux avant coupe-vent pour un confort supplémentaire lors des longues sorties. Le maillot utilise le tissu japonais Toray pour empêcher les rafales froides d’entrer tout en permettant à l’excès de chaleur corporelle de s’échapper facilement. Le cuissard long Odyssey Le cuissard long cargo Odyssey dispose d’un espace de rangement polyvalent avec deux poches cargo ainsi qu’une poche arrière. Il est doté de panneaux avant coupe-vent traités DWR. Le cuissard est capable de résister aux averses légères ou à là neige. Doudoune Alpha Odyssey La veste doudoune Alpha Odyssey est fabriquée par Polartec. Le tissu Alpha utilise une isolation active pour réguler la température corporelle et évacuer l’humidité dans toute une variété de conditions. Trois poches arrière offrent beaucoup d’espace pour ranger du ravitaillement ou des couches supplémentaires, tandis qu’un motif arrière réfléchissant augmente la visibilité après la tombée de la nuit. Sacoches de selle, cadre et cintre La gamme Odyssey intègre aussi une sacoche de selle de 10l en tissu Cordura hydrofuge. Deux sacoches de cintre dont une de 7,5l étanche et une sacoche de cadre de 3,1l en tissu hydrofuge et equipé d’une fermeture Éclair étanche. Toute la collection Pedaled Odyssey est disponible sur leur site : https://pedaled.com/fr_fr/