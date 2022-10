La marque Londonienne haut de gamme au style bien trempé Rapha s’est à nouveau associé à la marque POC pour sortir deux casques en édition limitée. Le Rapha + POC Omne Air Mips. Et, le casque de choix de nombreux coureurs de l’EF Education-EasyPost sur le WorldTour et au-delà, le très léger Rapha + POC Ventral Lite.

Le casque Rapha + POC Omne Air Mips.

Le casque dédié à la route et au gravel intègre la technologie MIPS. Il dispose d’un système de réglage de la taille à 360° avec un berceau à trois points qui permet un ajustement sûr, précis et confortable. Autre point, il dispose d’un remplacement pour caler les lunettes lorsque l’on ne les a pas sur le nez. Disponible en bleu marine et beige ou noir et moutarde au tarif de 165€.

Rapha + POC Ventral Lite

Le ventral lite (ici en test) est le casque monocoque épuré, léger de chez POC, pesant moins de 200g en taille M. Il dispose d’un système de réglage à 360° minimaliste, toujours dans une optique de gain de poids. Disponible en blanc ou en noir au tarif de 285€.

Lachlan Morton à propos du POC Ventral Lite

« J’aime beaucoup ce casque et je l’utilise au quotidien. J’aime qu’il soit si léger. Chaque gramme fait vraiment la différence, surtout lors de longues randonnées. Il réduit beaucoup la tension sur mon cou en plus d’être très bien ventilé, mais pour moi, le poids est la plus grande chose, ce qui conduit finalement à un plus grand confort. »

La collaboration est disponible sur le site officiel de Rapha