Le nouveau Specialized diverge STR apporte une nouvelle évolution technologique dans le milieu du gravel en étant tout suspendu grâce à leur système Future Shock.

Specialized Diverge STR : 20 mm de débattement à l’avant et 30 mm à l’arrière.

À la seule différence avec les autres vélos que ce n’est pas le cadre qui est suspendu, mais le pilote. On s’explique, le cadre conserve donc toute sa rigidité au pédalage et la technologie Future Shock propose 20 mm de débattement à l’avant et 30 mm à l’arrière. En suspendant le cycliste sur son cadre et non le vélo au sol, Specialized affirme que le vélo conserve toute sa rigidité et la réponse au pédalage. En évitant toute sensation de pompage que l’on pourrait retrouver en VTT avec une suspension classique, mais en gagnant en confort et en efficacité sur les terrains accidentés le rendant encore plus polyvalent. Le cadre dispose d’un amortissement hydraulique pour contrôler le débattement, de trois niveaux de réglage et d’un réglage du rebond. Il est possible de changer la « tige » reliant le tube de selle à l’intérieur du cadre pour adapter l’amortissement à son ressenti.

Le cadre du nouveau Specialized diverge STR est annoncé à 1050g et permet une monte de pneumatiques allant jusqu’à 47mm. Il intègre un compartiment de rangement dans le tube diagonal sous le porte-bidon. Le reach et le stack du STR sont identiques au diverge classique. On retrouve un boitier de pédalier BSA fileté de 68 mm et une tige de selle de 27,2 mm. Il possède des axes 142×12 à l’arrière et 100×12 à l’avant. Le montage des freins suit la norme traditionnelle de montage à plat avec les supports de fourche réglés pour des rotors de 160/180 mm au lieu des rotors plus courants de 140/160 mm.

Le Diverge STR a des spécifications légèrement différentes du Diverge. Le cadre du STR pèse moins de 400 g de plus que le cadre S-Works Diverge. Un S-Works Diverge STR complet en taille 56 pèse 8,5 kg. Les modèles Pro et Expert pèsent respectivement 8,9 kg et 9,5 kg.

Modèles, prix et poids du Specialized Diverge STR

Le Diverge STR est disponible en trois versions :

Le Specialized Diverge STR Expert qui pèse 9,5kg pour un prix de 7 500€

Le Specialized Diverge STR Pro pèse 8,9kg pour un prix de 9 500€

Le Specialized Diverge STR S-Works pèse 8,5kg pour un prix de 15 000€

Comparatif entre les modèles Diverge Expert, Pro et S-Works