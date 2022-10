Lancés en mars dernier, les Michelin Power Cup competition line sont des pneus polyvalents. J’ai eu l’occasion de les tester pendant plus de deux mois.

Créée en 1889, Michelin est aujourd’hui le leader mondial de la fabrication de pneumatiques. Basée à Clermont-Ferrand, l’entreprise est spécialisée dans la production de pneumatiques pour automobiles, camions ou encore deux roues. En mars dernier, l’entreprise clermontoise a lancé les pneus Michelin Power Cup competition line, des pneus de vélo destinés à la compétition, mais pas seulement.

Le premier point positif de ces pneus, c’est la facilité du montage. En effet, les Michelin Power Cup competition line se montent assez facilement sur mes roues. Sans trop forcer, les pneus sont montés en quelques minutes seulement.

Taillés pour la compétition, mais pas que !

Les Michelin Power Cup competition line font partie de la gamme « Competition » de Michelin. Taillés pour la course, ces pneus n’en demeurent pas moins polyvalents. À commencer par la fiabilité et la résistance. En plus de deux mois d’utilisation, je n’ai pas crevé à une seule reprise et les pneus ne présentent aucune trace d’usure. Pour ce qui est du grip, les Power Cup competition line font également l’affaire. Sur route sèche ou humide, la gomme MICHELIN GUM-X utilisée garantit une bonne adhérence.

Durant mes deux mois d’utilisation, j’ai eu l’occasion de mettre ces pneus à rude épreuve. Que ce soit lors de la longue descente de la Croix de Fer, empruntée lors de la GFNY Vaujany, mais aussi sur route humide, ils ont toujours fait le travail. Utilisés cet été lors des fortes chaleurs ainsi que cet automne, j’ai été agréablement surpris par l’adhérence et le grip de ces Michelin Power Cup competition, quelles que soient les conditions climatiques.

Présentés comme des pneus destinés à la course et à la compétition, les Michelin Power Cup competition line sont avant tout des pneus fiables et polyvalents. Résistants, ils sauront satisfaire aussi bien les compétiteurs en quête de performance que les cyclotouristes en quête de confort et de bonne tenue de route.

Les caractéristiques du Michelin Power Cup Competition Line

Dimension ETRTO : 25 – 622

Poids (g) : 215

Pression (BAR) : 8/5

Pression (PSI) : 116/73

Tringles : Tringle Souple

Chambre à air : A1,A2

Couleurs : Noir