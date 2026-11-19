À la recherche d’un vélo gravel performant dans une gamme de prix pas trop élevée ? On vous a sélectionné dix modèles entre 1 500 et 2 000 € parmi lesquels vous trouverez peut-être votre prochain vélo.

Pas facile de trouver son gravel parmi la myriade de modèles disponibles. Pour vous aider, après une première sélection à moins de 1 500 €, on monte d’un cran. Nous vous avons concocté une petite sélection de dix vélos gravel entre 1 500 et 2 000 €.

Dans cette gamme de prix, pas de surprise : les cadres restent en aluminium, voire en acier, et les fourches sont en carbone. L’équipement commence cependant à s’améliorer, tout comme le design, et le poids commence à diminuer. On trouve même quelques modèles sous les 10 kg.

Van Rysel GRVL AF GRX

Ne vous fiez pas à son aspect un peu brut ni à ses câbles apparents. Le Van Rysel GRVL AF GRX assume parfaitement son côté baroudeur, prêt à avaler les kilomètres de route et de chemin. Avec une transmission en 2×12, moins de 11 kg sur la balance, une charge maximale de 110 kg et tous les points de fixation utiles, ce gravel a été pensé pour rouler loin et chargé.

Spécifications:

Freins : Disques hydrauliques – Shimano BR-RX400

Transmission : 2×12 – Shimano GRX 610

Pneus : Continental Terratrail 40×700

Cadre (XS, S, M, L, XL) : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : 10,6 kg en taille M

Les +

Fixations pour le bikepacking

Possibilité de monter des pneus jusqu’en 50mm

Les –

Pneus d’origine montés avec chambres à air (mais Tubeless Ready)

Van Rysel GRVL AF En quête d'aventures ? Ce vélo gravel en aluminium apporte confort et rendement pour vos sorties régulières avec sa transmission 2x12 vitesses, ses pneus de 40 mm et ses freins à disques hydrauliques. 1 699,99 € Voir l'offre

—

Trek Checkpoint ALR 5 Gen 3

Le Trek Checkpoint ALR 5 Gen 3 est présenté comme un vélo polyvalent par la marque américaine. Avec une géométrie taillée pour l’endurance, une fourche en carbone et un dégagement pour des pneus allant jusqu’à 50 mm, il vous accompagnera sans souci sur tous les terrains pour des trajets longs ou des sorties sportives. Avec sa transmission et ses freins SRAM, ainsi que ses roues Bontrager, il bénéficie aussi d’un équipement de qualité.

Spécifications:

Freins : Disques hydrauliques – SRAM

Transmission : 2×12 – SRAM Apex XPLR

Roues :Bontrager Paradigm 23

Pneus : Bontrager Girona Pro

Cadre (XS, S, M, ML, L, XL) : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : 9,87 kg (Taille ML)

Les +

Bon rapport prix/equipement

Fixations pour le bikepacking

Les –

Pneu monté sur chambre à air (mais Tubeless Ready)

Trek Checkpoint ALR 5 Sram Apex XPLR Le Checkpoint ALR 5 est un vélo de gravel en alliage d’aluminium d’un excellent rapport qualité/prix. Il est doté de composants de qualité pour vous permettre de franchir de longues distances sur les surfaces les plus diverses, depuis du gros gravier jusqu’à l’asphalte lisse. 1 969,00 € 1 769,99 € Voir l'offre

—

Kona Rove LTD



Le Kona Rove LTD est un gravel polyvalent qui vous accompagnera sans souci sur de longues sorties et sur une variété de terrains. Équipé d’une transmission Shimano GRX 2 × 12 et d’une cassette de 11 à 36 dents, il offre une large plage de rapports pour être aussi à l’aise sur route roulante qu’en montée et sur les chemins. Les freins hydrauliques, eux aussi confiés au groupe Shimano GRX, assurent une bonne puissance de freinage et un bon contrôle, quelles que soient les conditions. Un vélo idéal si vous êtes à la recherche d’un gravel alliant performance et confort sur routes et chemins.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano GRX

Transmission : 2×12 – Shimano GRX

Roues : WTB KOM Team i23 TCS

Pneus : Maxxis Rambler EXO TR 700 x 40c

Cadre : Acier – Kona Acier Chromoly

Fourche : Carbone

Poids : NC

Les +

Transmission Shimano GRX

Les –

Pneus pouvant manquer de confort sur terrains accidentés

Kona Rove LTD Shimano GRX 12V 700 mm Violet Le Kona Rove LTD est un gravel polyvalent conçu pour vous accompagner aussi bien sur la route que sur les chemins et pistes. Son cadre en acier Chromoly offre un excellent compromis entre confort, solidité et stabilité, tandis que sa fourche en carbone améliore le confort et la précision de pilotage. 1 699,99 € 1 599,99 € Voir l'offre

—

Cannondale Topstone 2

Le Cannondale Topstone 2 est un gravel idéal pour vos sorties sportives ou vos trajets du quotidien, grâce notamment à sa position de conduite équilibrée, suffisamment relevée pour les trajets de longue distance et assez inclinée vers l’avant pour prendre de la vitesse. Sa fourche en carbone, avec la technologie OutFront, assure une direction à la fois légère et maniable ainsi qu’une stabilité améliorée sur les terrains difficiles grâce au positionnement plus en avant de la roue. Il est aussi parfaitement adaptable au bikepacking grâce à tout un tas de fixations sur son cadre.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano Cues

Transmission : 1×11 – Shimano Cues

Roues : WTB KOM Team i23 TCS

Pneus :WTB Riddler TCS Light, 700x37c

Cadre : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : NC

Les +

Fourche carbone avec technologie OutFront

Fixations pour le bikepacking

Les –

Transmission Shimano Cues

Cannondale Topstone 2 Shimano Cues 11V 700mm Bleu Le Cannondale Topstone 2 est un vélo de gravel doué et polyvalent. Il est conçu pour aller loin, explorer les routes les moins fréquentées ou accélérer vos trajets quotidiens. 1 999,00 € 1 699,99 € Voir l'offre

—

Lapierre Crosshill AL 4.0 GRX



Le Lapierre Crosshill AL 4.0 GRX est un gravel polyvalent idéal pour vos sorties sportives, vos longs voyages à vélo ou vos trajets quotidiens. Sa transmission Shimano GRX 820 en 2 × 12, associée à un pédalier Shimano GRX 610 de 46/30 dents et à une cassette Shimano CS-HG710 de 11 à 36 dents, vous permettra d’attaquer sans souci les portions roulantes et les longues ascensions. Les freins hydrauliques Shimano GRX 400, quant à eux, vous assurent contrôle et sécurité sur les routes et les chemins plus exigeants.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano GRX400

Transmission : 2×12 – Shimano GRX820

Roues : WTB i23

Pneus : WTB Resolute 700x42c

Cadre : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : NC

Les +

Transmission et freins Shimano GRX

Fixations pour le bikepacking

Les –

Pneus montés sur chambre à air

Lapierre Crosshill AL 4.0 Le Lapierre Crosshill AL 4.0 GRX est un vélo de gravel en aluminium conçu pour explorer sans limites, que ce soit lors de sorties sportives, de longues aventures en bikepacking ou sur vos trajets du quotidien. 2 199,00 € 1 799,99 € Voir l'offre

—

Canyon Grizl 7 ESC

Le Canyon Grizl 7 ESC (ESC pour « Escape ») est un vélo qui vous invite à l’aventure avec un équipement tout à fait qualitatif pour son prix. S’il est équipé, comme beaucoup de vélos gravel de cette gamme, d’un cadre en aluminium et d’une fourche en carbone, il est aussi équipé d’un cockpit « Full Mounty » en carbone, dont la forme, certes clivante, est très pratique pour varier la position des bras durant vos sorties ou pour monter des accessoires ou des sacoches lors de vos longues sorties. La transmission et les freins Shimano GRX, les roues DT Swiss G1800 et les pneus Schwalbe G-One Overland Performance de 45 mm complètent cet équipement, qui n’a pas à rougir face à celui de vélos plus onéreux.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano GRX 610

Transmission : 1×12 – Shimano GRX 610

Roues : DT Swiss G1800

Pneus : Schwalbe G-One Overland Performance

Cadre : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : 10,4 kg en taille M

Les +

Equipement de qualité

Cockpit « Full Mounty » en carbone

Les –

Mono-plateau un peu juste sur route

Disponible sur le site de Canyon à 1 999 €

—

Giant Revolt 1 2027

Le **Giant Revolt 1**, dans sa version 2027, vous permettra d’aborder le gravel sereinement. Il est aussi à l’aise sur route que sur des chemins plus escarpés grâce à ses pneus GIANT CrossCut AT2 de 53 mm de large. Son poids de seulement 9,4 kg en taille M est un atout précieux pour un gravel de cette gamme.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano Cues U6030

Transmission : 2×10 – Shimano Cues U6030

Roues : GIANT S-X2 Disc

Pneus : GIANT CrossCut AT2

Cadre (S, M, ML, L, XL) : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : 9,4 kg en taille M

Les +

Moins de 10kg sur la balance

Pneus en 53 mm pour les terrains exigeants

Les –

Transmission Shimano Cues en 2×10

Disponible chez Bike24.fr à 1 700 €

—

Origine Trail M2

Roulez français avec l’Origine Trail M2, un vélo gravel polyvalent et idéal pour vos sorties sportives sur routes et chemins. Équipé d’une transmission Shimano GRX en 2 × 10, développée spécialement pour le gravel, et de pneus de 35 mm, il se comporte idéalement sur route. Il vous faudra cependant augmenter la section des pneus si vous souhaitez vous aventurer sur des terrains plus accidentés sans souffrir. Une version Explore M2 existe aussi pour les adeptes des longs voyages à vélo et du bikepacking.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano GRX

Transmission : 2×10 – Shimano GRX

Roues : 700c Aluminium

Pneus : Hutchinson Touareg

Cadre (S, M, ML, L, XL) : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : 9,7 kg en taille M

Les +

Moins de 10kg sur la balance

Personnalisations poussées sur le site d’Origine

Les –

Section de pneu un peu juste pour les chemins exigeants

Disponible sur le site d’Origine à partir de 1 885 €

—

Marin Nicasio 2

Le Marin Nicasio 2 est un vélo qui a (presque) tout pour plaire. Son cadre en acier « double butted » (plus épais près des soudures et plus fin au milieu) affiche un design vintage qui rappellera à certains les VTT de leur jeunesse. Le vélo est équipé d’une fourche en carbone avec un pivot lui aussi en carbone et d’une transmission Shimano GRX 400 en 2 × 10. Les freins hydrauliques Shimano BR-RX400 assurent un excellent freinage en toutes circonstances. Il peut accueillir des pneus jusqu’à 50 mm de section pour attaquer plus aisément les terrains accidentés.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano BR-RX400

Transmission : 2×10 – Shimano GRX

Roues : Marin aluminium

Pneus : Vee Tire Co. Quickstyx – 700×45

Cadre : Acier « Double Butted »

Fourche : Carbone

Poids : 11,6 kg en taille M

Les +

Pneus jusqu’à 50mm de section

Transmission Shimano GRX

Les –

Câbles apparents

Son poids

Disponible chez Cyclable.fr à 1899 €

—

Orbea TERRA H30 2027

L’Orbea TERRA H30, dans sa version 2027, offre un bon compromis entre la qualité de ses composants et de son cadre au design extrêmement soigné (sans câble apparent) et son prix, tout juste sous la barre des 2 000 €. Il est aussi équipé de pneus Vittoria Terreno T50 Mixed Gravel Sport Rigid, qui, montés en tubeless, vous permettrons un meilleurs grip sur les terrains accidentés.

Spécifications

Freins : Disques hydrauliques – Shimano BR-RX410

Transmission : 2×12 – Shimano GRX RX820/RX610

Roues : Orbea aluminium

Pneus : Vittoria Terreno T50 mixed Gravel Sport Rigid 700x40c

Cadre (XS, S, M, L, XL, XXL) : Aluminium

Fourche : Carbone

Poids : N.C.

Les +

Design soigné

Taille XXL pour les très grands gabarit (1m92 à 2m07)

Les –

Pneus montés avec chambre à air

Disponible chez Bikester à 1999 €

—

Tableau comparatif des vélos Gravel entre 1500 et 2000 €