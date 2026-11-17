Vous commencez le vélo et êtes à la recherche d’un modèle fiable ? Voici notre sélection des meilleurs vélos de 1500 à 2000 €.
Après nos deux premiers articles sur les meilleurs vélos de 2000 à 3000 €, puis de 3000 à 5000 €, nous allons, dans cet article, présenter notre sélection des dix meilleurs modèles de 1 500 à 2 000 €. Pour ce budget, on retrouve des modèles en carbone mais avec des équipements moins prestigieux que pour les modèles milieu et haut de gamme. Oubliez les groupes électroniques et les roues carbone. Dans ces prix, vous pourrez néanmoins retrouver des vélos fiables, avec des cadres en carbone ou encore des groupes mécaniques efficaces comme le Shimano 105 12V. Voici notre sélection des meilleurs modèles disponibles dans ce budget, ainsi que les critères à connaître avant d’acheter.
Les meilleurs vélos de route de 1500 à 2000 €
Cube Attain C:62
- Cadre : C:62® Advanced Twin Mold Technology | Carbon
- Groupe : Shimano 105 12 vitesses
- Fourche : CUBE CSL Race C:62 Disc | Full Carbon
- Roues : Newmen Advanced C.38 J Carbon
- Pneus : Continental Grand Prix | 32-622
- Poids : 8.9 kg
- Prix : 1 799.00 €
- Coloris : vert frostymint
- Disponible sur Alltricks
Les + : roues carbone, bon rapport qualité-prix.
Les – : Peu de disponibilité immédiate (modèle récent)
Cube Attain C:62
Vélo de Route Cube Attain C:62 Race Shimano 105 12V 700 mm Vert Frostymint 20271 799,00€
Bianchi Sprint ICR
- Cadre : Sprint carbon monocoque
- Groupe : Shimano 105 12 vitesses
- Fourche : Full Carbon Aero Road
- Roues : Velomann alloy, disc brake, 30mm rim profile
- Pneus : Vittoria Rubino IV G2.0 graphene, 700×25, 60TPI
- Poids : 8.6 kg
- Prix : dès 1 713.28 €
- Coloris : Metallic céleste, White / Blue violet
- Disponible sur Bike-Discount (Metallic céleste, White / Blue violet)
Les + : Bon rapport qualité prix. Groupe Shimano 105 en 12 vitesses.
Les – :
Trek Domane SL 5
- Cadre : Carbon OCLV Série 500
- Groupe : Shimano 105, 12 vitesses
- Fourche : Domane SL carbone
- Roues : Bontrager Paradigm SL
- Pneus : Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, 700x32C
- Poids : 9.09 kg
- Prix : dès 1 899.99 € (en promotion)
- Coloris : multicolor, vert et noir/marron
- Disponible sur Alltricks (multicolor, vert et noir/marron)
Les + : Modèle polyvalent, trois coloris.
Les – : Un peu plus lourd que ses concurrents.
Route Trek Domane SL 5
Vélo de Route Trek Domane SL 5 Shimano 105 12V 700mm Multicolor Gén. 42 939,99€ 2 603,00€
Canyon Endurace CF6
- Cadre : Canyon Endurace CF
- Groupe : Shimano CUES 10v
- Fourche : Canyon FK0154 CF Disc
- Roues : DT Swiss Endurance LN
- Pneus : Continental Grand Prix TR, 32 mm
- Poids : 8.88 kg
- Prix : 1 699.00 €
- Coloris : Stealth, Milk Tea, Strawberry Frosting.
- Disponible sur Canyon
Les + : Le poids, trois coloris au choix.
Les – : Groupe Shimano CUES en 10 vitesses.
Giant Contend SL 0
- Cadre : Aluminium de qualité ALUXX-SL
- Groupe : Shimano 105 12 vitesses
- Fourche : Composite de qualité Advanced, Tout carbone
- Roues : Giant ALP Disque
- Pneus : Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
- Poids : 8.9 kg
- Prix : 1 497.99 €
- Coloris : Silver / Charcoal
- Disponible sur Bikeinn
Les + : Groupe Shimano 105 12 vitesses.
Les – : Cadre en aluminium.
Orbea Avant H30 2027
- Cadre : Orbea Avant Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium
- Groupe : Shimano 105 12 vitesses
- Fourche : Orbea Avant Hydro 2025, full carbon
- Roues : Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H
- Pneus : Continental Grand Prix Foldable 700x30c
- Poids : 9.3 kg
- Prix : 1 999.00 €
- Coloris : blanc/argent , noir/or , nickel / gum.
- Disponible sur MyVelo
Notre avis : Orbea propose son nouveau modèle, l’Avant H30, à moins de 2000 €. Le modèle est taillé pour l’endurance et le confort. Il est équipé en Shimano 105 12 vitesses, un groupe fiable et efficace. En revanche, son cadre en aluminium alourdit le vélo avec un poids d’environ 9.3 kg soit le modèle le plus lourd présent dans notre sélection. L’Orbea Avant H30 propose trois coloris réussis.
Les + : trois coloris, groupe shimano 105 12 vitesses.
Les – : cadre en aluminium, le poids.
Van Rysel EDR CF
- Cadre : EDR CF carbone
- Groupe : Shimano Tiagra 10 vitesses
- Fourche : EDR CF carbone
- Roues : Van Rysel VR30, aluminium
- Pneus : Continental Grand Prix 5000, 700 x 28 mm
- Poids : 8.86 kg
- Prix : 1 799.99 €
- Coloris : noir, violet, blanc.
- Disponible sur Décathlon
Notre avis : Le Van Rysel EDR CF est un modèle taillé pour l’endurance. C’est un vélo polyvalent qui saura répondre aux attentes des cyclistes à la recherche d’un vélo carbone à un budget maîtrisé. Disponible en trois coloris , l’EDR CF affiche moins de 9 kg sur la balance. En revanche, il est équipé en Shimano Tiagra 10 vitesses, un groupe suffisant pour les novices mais moins performant que le 105 en 12 vitesses.
Les + : trois coloris, roues VR 30 en aluminium.
Les – : groupe Shimano Tiagra 10 vitesses.
Van Rysel Shimano Tiagra 2x10v
Vélo de route carbone Shimano Tiagra 2x10v, EDR CF noir1 799,99€
MMR Adrenaline 50
- Cadre : Adrenaline – G2 Carbon Concept Lite Frame
- Groupe : Shimano 105 12 vitesses
- Fourche : Adrenaline – G2 Carbon Concept Lite Fork
- Roues : XCR 10 Aluminium
- Pneus : Vittoria Zaffiro 28
- Poids : 9.1 à 9.4 kg
- Prix : 1 999.00 €
- Coloris : gris
- Disponible sur Deporvillage
Notre avis : Le MMR Adrenaline 50 est un vélo qui adopte une géométrie compétitive, permettant une position plus basse sans compromettre le confort. Comme la grande majorité des modèles présents dans cet article, il est équipé du groupe shimano 105 en 12 vitesses et de roues en aluminium. Son point faible : le poids. Il n’est pas communiqué par la marque espagnole mais il est estimé entre 9.1 et 9.4 kg soit le vélo le plus lourd de notre sélection avec l’Orbea Avant H30 2027.
Les + : Shimano 105 12 vitesses.
Les – : Un seul coloris. Le poids.
Comparatif des meilleurs vélos de route entre 1500 et 2000 €
|#
|Modèle
|Groupe
|Roues
|Poids
|Prix
|1
|Cube Attain C:62
|Shimano 105, 12v
|Newmen Advanced C.38 J Carbon
|8,9 kg
|1 799.00 €
|2
|Bianchi Sprint ICR
|Shimano 105, 12v
|Velomann alloy, 30mm
|8,6 kg
|1 713.28 €
|3
|Trek Domane SL5
|Shimano 105, 12v
|Bontrager Paradigm SL
|9.09 kg
|1 899.99 €
|4
|Canyon Endurace CF6
|Shimano CUES, 10v
|DT Swiss Endurance LN
|8,88 kg
|1 699.00 €
|5
|Giant Contend SL 0
|Shimano 105, 12v
|Giant ALP Disque
|8,9 kg
|1 497.99 €
|6
|Orbea Avant H30 2027
|Shimano 105, 12v
|Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H
|9,3 kg
|1 999,00 €
|7
|Van Rysel EDR CF
|Shimano Tiagra, 10v
|Van Rysel VR30, aluminium
|8,86 kg
|1 799,99 €
|8
|MMR Adrenaline 50
|Shimano 105, 12v
|XCR 10 Aluminium
|≈ 9.3 kg
|1 999,00 €
Ce que le budget de 1500 à 2000 € permet vraiment
Entre 1500 et 2000 €, vous disposez d’un budget limité, vous permettant d’opter pour un vélo privilégiant l’endurance et le confort plutôt que la performance. La majorité des cadres sont en carbone, hormis l’Orbea Avant H30 2027 et le Giant Contend SL 0 (aluminium).
Tous les modèles sont équipés de freins à disque et d’une fourche en carbone. Dans cette fourchette de prix, le groupe Shimano 105, 12 vitesses est plébiscité par les fabricants de cycles, pour son bon rapport qualité prix. Le Cube Attain C:62 se distingue des autres modèles avec ses roues en carbone, un véritable atout. De son côté, le Trek Domane SL5 est proposé à 1 899.99 € au lieu de 2 939.00, une offre très intéressante.