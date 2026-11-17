Vous commencez le vélo et êtes à la recherche d’un modèle fiable ? Voici notre sélection des meilleurs vélos de 1500 à 2000 €.

Après nos deux premiers articles sur les meilleurs vélos de 2000 à 3000 €, puis de 3000 à 5000 €, nous allons, dans cet article, présenter notre sélection des dix meilleurs modèles de 1 500 à 2 000 €. Pour ce budget, on retrouve des modèles en carbone mais avec des équipements moins prestigieux que pour les modèles milieu et haut de gamme. Oubliez les groupes électroniques et les roues carbone. Dans ces prix, vous pourrez néanmoins retrouver des vélos fiables, avec des cadres en carbone ou encore des groupes mécaniques efficaces comme le Shimano 105 12V. Voici notre sélection des meilleurs modèles disponibles dans ce budget, ainsi que les critères à connaître avant d’acheter.

Les meilleurs vélos de route de 1500 à 2000 €

Cube Attain C:62

Cadre : C:62® Advanced Twin Mold Technology | Carbon

Groupe : Shimano 105 12 vitesses

Fourche : CUBE CSL Race C:62 Disc | Full Carbon

Roues : Newmen Advanced C.38 J Carbon

Pneus : Continental Grand Prix | 32-622

Poids : 8.9 kg

Prix : 1 799.00 €

Coloris : vert frostymint

Disponible sur Alltricks

Notre avis : Avec le nouveau Attain C:62, Cube propose un modèle au très bon rapport qualité-prix. Le vélo est équipé d’un cadre et d’une fourche en carbone ainsi que du groupe Shimano 105 12 vitesses. Grand point fort : ses roues carbone. C’est l’un des modèles les moins chers présents dans notre sélection et pourtant, c’est le seul équipé de roues carbone. Un véritable avantage, tant pour le poids que pour le rendement.

Les + : roues carbone, bon rapport qualité-prix.

Les – : Peu de disponibilité immédiate (modèle récent)

Cube Attain C:62 Vélo de Route Cube Attain C:62 Race Shimano 105 12V 700 mm Vert Frostymint 2027 1 799,00€ Voir l'offre

Bianchi Sprint ICR

Cadre : Sprint carbon monocoque

Groupe : Shimano 105 12 vitesses

Fourche : Full Carbon Aero Road

Roues : Velomann alloy, disc brake, 30mm rim profile

Pneus : Vittoria Rubino IV G2.0 graphene, 700×25, 60TPI

Poids : 8.6 kg

Prix : dès 1 713.28 €

Coloris : Metallic céleste, White / Blue violet

Disponible sur Bike-Discount (Metallic céleste, White / Blue violet)

Notre avis : Avec le Sprint ICR , Bianchi propose un modèle au très bon rapport qualité-prix. Il est notamment équipé du groupe Shimano 105 en 12 vitesses, à la fois précis, fiable et efficace. Avec les roues Velomann alloy notamment, le vélo affiche 8,6 kg sur la balance. Le Bianchi Sprint ICR est un excellent vélo pour débuter. Avec ses caractéristiques , il saura accompagner votre progression sans que vous n’ayez besoin d’opter pour un meilleur modèle quelque temps après son achat.

Les + : Bon rapport qualité prix. Groupe Shimano 105 en 12 vitesses.

Les – :

Trek Domane SL 5

Cadre : Carbon OCLV Série 500

Groupe : Shimano 105, 12 vitesses

Fourche : Domane SL carbone

Roues : Bontrager Paradigm SL

Pneus : Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, 700x32C

Poids : 9.09 kg

Prix : dès 1 899.99 € (en promotion)

Coloris : multicolor, vert et noir/marron

Disponible sur Alltricks (multicolor, vert et noir/marron)

Notre avis : Proposé dès 1 899,99 € au lieu de 2 939,00 €, le Trek Domane SL 5 est un modèle très polyvalent. Il dispose du groupe Shimano 105 12 vitesses, offrant un passage de vitesse précis et efficace. Il offre la possibilité de monter des pneus allant jusqu’à 38 mm, permettant d’utiliser le Domane SL 5 sur certains chemins ou petites routes. En 32 mm, cela permet de conserver le rendement. Sur certaines courses du calendrier, les équipes professionnelles optent de plus en plus pour des pneus plus larges (30, 32 voire 35 mm).

Les + : Modèle polyvalent, trois coloris.

Les – : Un peu plus lourd que ses concurrents.

Route Trek Domane SL 5 Vélo de Route Trek Domane SL 5 Shimano 105 12V 700mm Multicolor Gén. 4 2 939,99€ 2 603,00€ Voir l'offre

Canyon Endurace CF6

Cadre : Canyon Endurace CF

Groupe : Shimano CUES 10v

Fourche : Canyon FK0154 CF Disc

Roues : DT Swiss Endurance LN

Pneus : Continental Grand Prix TR, 32 mm

Poids : 8.88 kg

Prix : 1 699.00 €

Coloris : Stealth, Milk Tea, Strawberry Frosting.

Disponible sur Canyon

Notre avis : Le Canyon Endurace CF6 est un modèle idéal pour commencer le vélo. C’est un vélo taillé pour l’endurance, comme son nom l’indique. Freins à disque, cadre et fourche en carbone, il remplit de nombreux critères et affiche 8,88 kg sur la balance. Un poids plus que raisonnable pour un vélo à disques dans cette fourchette de prix. Le Canyon Endurace CF6 est équipé du groupe Shimano CUES en 10 vitesses. Un groupe efficace mais plus lourd que ses concurrents, qui sont souvent en 11 ou 12 vitesses, devenues la norme sur les vélos de route.

Les + : Le poids, trois coloris au choix.

Les – : Groupe Shimano CUES en 10 vitesses.

Giant Contend SL 0

Cadre : Aluminium de qualité ALUXX-SL

Groupe : Shimano 105 12 vitesses

Fourche : Composite de qualité Advanced, Tout carbone

Roues : Giant ALP Disque

Pneus : Giant SR 1 700X28C, 60 TPI

Poids : 8.9 kg

Prix : 1 497.99 €

Coloris : Silver / Charcoal

Disponible sur Bikeinn

Notre avis : Le cadre du Giant Contend SL 0 est en aluminium (alliage aux soudures discrètes). La fourche aérodynamique est en carbone tandis que le poste de pilotage propose une semi-intégration des câbles. Le groupe fiable Shimano 105 12v et le freinage hydraulique viennent compléter l’ensemble de ce vélo, proposé à 1 497,99 €.

Les + : Groupe Shimano 105 12 vitesses.

Les – : Cadre en aluminium.

Orbea Avant H30 2027

Cadre : Orbea Avant Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium

Groupe : Shimano 105 12 vitesses

Fourche : Orbea Avant Hydro 2025, full carbon

Roues : Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H

Pneus : Continental Grand Prix Foldable 700x30c

Poids : 9.3 kg

Prix : 1 999.00 €

Coloris : blanc/argent , noir/or , nickel / gum.

Disponible sur MyVelo

Notre avis : Orbea propose son nouveau modèle, l’Avant H30, à moins de 2000 €. Le modèle est taillé pour l’endurance et le confort. Il est équipé en Shimano 105 12 vitesses, un groupe fiable et efficace. En revanche, son cadre en aluminium alourdit le vélo avec un poids d’environ 9.3 kg soit le modèle le plus lourd présent dans notre sélection. L’Orbea Avant H30 propose trois coloris réussis.

Les + : trois coloris, groupe shimano 105 12 vitesses.

Les – : cadre en aluminium, le poids.

Van Rysel EDR CF

Cadre : EDR CF carbone

Groupe : Shimano Tiagra 10 vitesses

Fourche : EDR CF carbone

Roues : Van Rysel VR30, aluminium

Pneus : Continental Grand Prix 5000, 700 x 28 mm

Poids : 8.86 kg

Prix : 1 799.99 €

Coloris : noir, violet, blanc.

Disponible sur Décathlon

Notre avis : Le Van Rysel EDR CF est un modèle taillé pour l’endurance. C’est un vélo polyvalent qui saura répondre aux attentes des cyclistes à la recherche d’un vélo carbone à un budget maîtrisé. Disponible en trois coloris , l’EDR CF affiche moins de 9 kg sur la balance. En revanche, il est équipé en Shimano Tiagra 10 vitesses, un groupe suffisant pour les novices mais moins performant que le 105 en 12 vitesses.

Les + : trois coloris, roues VR 30 en aluminium.

Les – : groupe Shimano Tiagra 10 vitesses.

Van Rysel Shimano Tiagra 2x10v Vélo de route carbone Shimano Tiagra 2x10v, EDR CF noir 1 799,99€ Voir l'offre

MMR Adrenaline 50

Cadre : Adrenaline – G2 Carbon Concept Lite Frame

Groupe : Shimano 105 12 vitesses

Fourche : Adrenaline – G2 Carbon Concept Lite Fork

Roues : XCR 10 Aluminium

Pneus : Vittoria Zaffiro 28

Poids : 9.1 à 9.4 kg

Prix : 1 999.00 €

Coloris : gris

Disponible sur Deporvillage

Notre avis : Le MMR Adrenaline 50 est un vélo qui adopte une géométrie compétitive, permettant une position plus basse sans compromettre le confort. Comme la grande majorité des modèles présents dans cet article, il est équipé du groupe shimano 105 en 12 vitesses et de roues en aluminium. Son point faible : le poids. Il n’est pas communiqué par la marque espagnole mais il est estimé entre 9.1 et 9.4 kg soit le vélo le plus lourd de notre sélection avec l’Orbea Avant H30 2027.

Les + : Shimano 105 12 vitesses.

Les – : Un seul coloris. Le poids.

Comparatif des meilleurs vélos de route entre 1500 et 2000 €

# Modèle Groupe Roues Poids Prix 1 Cube Attain C:62 Shimano 105, 12v Newmen Advanced C.38 J Carbon 8,9 kg 1 799.00 € 2 Bianchi Sprint ICR Shimano 105, 12v Velomann alloy, 30mm 8,6 kg 1 713.28 € 3 Trek Domane SL5 Shimano 105, 12v Bontrager Paradigm SL 9.09 kg 1 899.99 € 4 Canyon Endurace CF6 Shimano CUES, 10v DT Swiss Endurance LN 8,88 kg 1 699.00 € 5 Giant Contend SL 0 Shimano 105, 12v Giant ALP Disque 8,9 kg 1 497.99 € 6 Orbea Avant H30 2027 Shimano 105, 12v Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H 9,3 kg 1 999,00 € 7 Van Rysel EDR CF Shimano Tiagra, 10v Van Rysel VR30, aluminium 8,86 kg 1 799,99 € 8 MMR Adrenaline 50 Shimano 105, 12v XCR 10 Aluminium ≈ 9.3 kg 1 999,00 €

Ce que le budget de 1500 à 2000 € permet vraiment

Entre 1500 et 2000 €, vous disposez d’un budget limité, vous permettant d’opter pour un vélo privilégiant l’endurance et le confort plutôt que la performance. La majorité des cadres sont en carbone, hormis l’Orbea Avant H30 2027 et le Giant Contend SL 0 (aluminium).

Tous les modèles sont équipés de freins à disque et d’une fourche en carbone. Dans cette fourchette de prix, le groupe Shimano 105, 12 vitesses est plébiscité par les fabricants de cycles, pour son bon rapport qualité prix. Le Cube Attain C:62 se distingue des autres modèles avec ses roues en carbone, un véritable atout. De son côté, le Trek Domane SL5 est proposé à 1 899.99 € au lieu de 2 939.00, une offre très intéressante.