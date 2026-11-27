Sur route comme en VTT, les changements de luminosité peuvent rapidement devenir inconfortables pour les cyclistes. Entre les lunettes photochromiques, qui adaptent automatiquement leur teinte, et les nouvelles technologies électrochromiques, qui permettent un réglage à la demande, quelles sont les différences ? Voici les éléments à connaître pour bien choisir ses lunettes de vélo.

Les lunettes photochromiques : une adaptation automatique à la lumière

Les lunettes photochromiques sont devenues un équipement apprécié des cyclistes, notamment pour leur polyvalence. Leur particularité ? Des verres capables de s’assombrir ou de s’éclaircir automatiquement en fonction de l’exposition aux rayons ultraviolets (UV).

Cette technologie permet de conserver la même paire de lunettes lorsque les conditions météorologiques évoluent au cours d’une sortie. Elle est particulièrement intéressante pour les longues distances, les sorties matinales ou les journées où alternent passages nuageux et éclaircies.

Elle présente néanmoins une limite : le changement de teinte n’est pas instantané. Selon les verres et les conditions, l’adaptation peut prendre plusieurs dizaines de secondes, voire davantage pour retrouver une teinte claire.

Les lunettes électrochromiques : une teinte ajustable à la demande

Plus récente dans l’univers du cyclisme, la technologie électrochromique repose sur un principe différent. Contrairement aux verres photochromiques, qui réagissent automatiquement aux UV, les verres électrochromiques utilisent un signal électrique pour modifier leur teinte.

Le cycliste peut ainsi choisir le moment où il souhaite éclaircir ou assombrir ses lunettes, sans attendre une réaction progressive des verres.

Cette technologie prend tout son intérêt dans les environnements où la luminosité évolue rapidement, comme les routes bordées d’arbres, les parcours vallonnés ou les sorties VTT en forêt.

POVEC C1 : des lunettes électrochromiques pensées pour le cyclisme

POVEC fait partie des marques qui développent cette nouvelle approche de la protection visuelle. Avec les POVEC C1, elle propose des lunettes de sport équipées d’une technologie électrochromique à l’état solide, issue de développements réalisés pour l’industrie automobile.

Leur particularité réside dans leur système de commande : un simple glissement du doigt sur la branche permet de passer d’une teinte à l’autre en moins d’une seconde, selon les données du fabricant.

Les lunettes proposent deux niveaux de teinte, de catégorie 2 à catégorie 3, adaptés respectivement à une luminosité modérée et à un fort ensoleillement.

Parmi leurs autres caractéristiques :

Une protection UV400 contre les rayons UVA et UVB.

Une monture enveloppante en TR90, d’environ 36 grammes.

Une autonomie annoncée jusqu’à 28 jours, sur la base de quatre heures d’utilisation quotidienne.

Une recharge par USB-C.

Un indice IP65 de résistance à la poussière et aux projections d’eau.

Affichées à 249 €, les POVEC C1 s’adressent notamment aux cyclistes qui recherchent une solution permettant d’ajuster rapidement leur protection visuelle, sans changer de verres.

POVEC Un verre électrochromique solide qui change de teinte en moins d'une seconde, d'un geste sur la branche. Pour le vélo, le trail et toutes les pratiques où la lumière change vite. 249 € 199 € avec le code BF20V101 Voir l'offre

Black Friday : les lunettes POVEC C1 à -20 %

À l’occasion du Black Friday, POVEC propose ses lunettes électrochromiques C1 à 199 € au lieu de 249 €, avec le code promo BF20V101, valable jusqu’au 1er décembre 2026 inclus. Une occasion de découvrir cette technologie qui permet d’ajuster la teinte des verres en une seconde, d’un simple glissement du doigt sur la branche.

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Photochromique ou électrochromique : quelles lunettes choisir ?

Le choix dépend avant tout de votre pratique et de vos habitudes.

Les lunettes photochromiques restent une solution pertinente pour les cyclistes privilégiant la simplicité d’utilisation. Elles ne nécessitent aucune intervention et adaptent progressivement leur teinte aux conditions extérieures.

Les modèles électrochromiques, à l’image des POVEC C1, privilégient quant à eux la rapidité et le contrôle. Ils permettent de modifier la teinte au moment souhaité, ce qui peut présenter un intérêt particulier sur les parcours alternant fréquemment soleil et zones ombragées.

Il faut toutefois garder à l’esprit que les POVEC C1 proposent deux niveaux de teinte, et non un réglage entièrement progressif. Leur catégorie minimale de 2 les destine à une utilisation de jour, avec une luminosité suffisante.

Dans les deux cas, le choix doit également tenir compte du confort, du maintien sur le visage, de la protection UV et de la compatibilité avec le casque.

Avec l’arrivée des technologies électrochromiques, les cyclistes disposent désormais d’une alternative supplémentaire aux verres traditionnels. Une évolution intéressante pour celles et ceux qui souhaitent mieux maîtriser leur confort visuel au fil des kilomètres.

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