Scott a dévoilé sa nouvelle gamme de vélos à assistance électrique urbains, Sweep. Avec elle, la marque entend rendre le vélo électrique urbain plus discret, mais aussi plus accessible.

Scott ne débarque pas dans le monde du vélo électrique. La marque basée en Suisse, qui a lancé ses premiers vélos électriques en 2011 avec l’E-SUB et l’E-Sportster, puis les VTT électriques E-Spark et E-Genius en 2013 et le Patron eRIDE en 2021, a su s’imposer en quinze ans dans le domaine du vélo à assistance électrique.

La marque a aussi su s’installer dans le domaine de l’urbain, notamment avec la gamme SUB, déclinée en deux versions : Tour, pour une conduite en douceur, et Sport, pour les plus aguerris, ou encore avec la gamme plus accessible Passage.

Et désormais, Sweep

À ces deux gammes urbaines, on peut désormais ajouter Sweep. Scott a en effet dévoilé une nouvelle gamme de vélos à assistance électrique urbains plus accessibles, avec pour objectif de rendre la mobilité urbaine plus fluide et agréable. Scott décrit cette nouvelle gamme comme « subtilement électrique », sa motorisation et sa batterie se faisant discrètes pour une esthétique sobre et moderne.

Cette nouvelle gamme se compose de trois modèles – en réalité, deux, mais l’un d’eux se décline en version Wave, avec un cadre bas, comme dans les autres gammes de la marque :

Scott Sweep 10 : pour les sportifs

Le Sweep 10 est fait pour les sportifs qui ne veulent pas perdre en dynamisme dans leurs trajets quotidiens et qui n’ont pas peur de ressentir la route. Sa fourche rigide et son style épuré, associés à un poids inférieur à celui du Sweep 20 (22 kg contre 24,6 kg), contribuent à cette sensation de ne faire qu’un avec la route. La marque le décrit sur son site comme un « vélo si fin qu’il est difficile de croire que c’est un vélo électrique ».

Scott Sweep 20 : le confort au quotidien

Le Sweep 20 est fait pour les cyclistes qui recherchent du confort dans leurs trajets. Contrairement au Sweep 10, il possède une fourche suspendue pour mieux absorber les irrégularités de la route. Sa potence est également réglable pour adapter la position de conduite.

Scott Sweep 20 Wave : la facilité avant tout

En version « Wave », le Sweep 20 se décline avec un cadre bas qui facilite l’enjambement. Une configuration idéale pour les arrêts fréquents, mais aussi pour les personnes qui éprouvent des difficultés à monter sur un vélo à cadre classique.

La motorisation est commune aux trois modèles. Ils sont équipés du nouveau moteur Bosch Hub Line, intégré au moyeu arrière, qui développe un couple de 45 Nm pour une puissance annoncée de 400 W. De quoi faciliter les passages exigeants ou les reprises après un arrêt. Leur batterie Bosch de 360 Wh est compacte et intégrée au cadre. Elle se retire aisément pour être rechargée à la maison ou au bureau pendant que le vélo reste au garage. La gamme Sweep est aussi compatible avec le prolongateur d’autonomie Bosch PowerMore de 250 Wh. La transmission à neuf vitesses associe un dérailleur, une cassette de 11 à 46 dents et une manette Shimano CUES.

Les vélos de la gamme Sweep disposent également d’équipements adaptés à la mobilité urbaine : garde-boue avant et arrière, éclairages homologués, béquille et porte-bagages arrière, ce dernier étant réservé aux Sweep 20 et Sweep 20 Wave.

Le Scott Sweep 10 est disponible à 2 499 €, tandis que le Sweep 20 et le Sweep 20 Wave sont annoncés à 2 399 €.