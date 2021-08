La Russie domine les Championnats d’Europe sur Piste Juniors & Under 23

Publié le 23/08/2021 11:40

La Russie a clairement dominé l’édition 2021 des Championnats d’Europe sur Piste Juniors et Under 23 qui se sont déroulés à l’Omnisport d’Apeldoorn (Pays-Bas).

Les athlètes russes se sont imposés dans le tableau final des médailles en remportant 29 médailles au total : 16 d’or (sur les 44 en jeu), 8 d’argent et 5 de bronze, devant la Grande-Bretagne (10, 9 et 8) et l’Italie (7, 3 et 4).

L’épreuve continentale, à laquelle ont participé 399 athlètes venus de 27 pays, a également mis en évidence certaines individualités particulièrement intéressantes comme l’italienne Silvia Zanardi qui a remporté trois médailles d’or chez les Under 23 : Poursuite par Équipes, Course aux Points et Poursuite Individuelle ; la Junior russe Alina Lisenko qui a remporté les quatre titres sur les quatre en jeu dans les disciplines de la vitesse : 500 mètres et Keirin, Vitesse par Équipes et Vitesse ; trois titres aussi pour les britanniques juniors Millie Couzens (Omnium, Poursuite par Équipes et Madison) et Zoe Backstedt (Poursuite Individuelle, Poursuite par Équipes et Madison) et pour l’italienne Chiara Consonni qui a remporté chez les Under 23 la médaille d’or dans l’Elimination, la Poursuite par Équipes et la Madison en couple avec Martina Fidanza.

UEC Piste Apeldoorn 2021 | © Bettini Photo

Au cours des championnats, deux nouveaux records du monde ont été établis : celui de la poursuite par équipes Femmes Juniors (4’21”417) de la part de l’équipe nationale de la Grande-Bretagne avec Grace Lister, Madelaine Leech, Millie Couzens et Zoe Backstedt ; celle-ci a également établi le nouveau record dans la poursuite individuelle en courant les 2000 mètres de l’épreuve en 2’17”489 (le précédent record de 2’18”080 appartenait à la néo-zélandaise Ellesse Andrews).

Parmi les autres résultats importants, les succès des Under 23 Maria Martins (Portugal) dans l’Omnium, de Vlas Shichkin (Russie) dans la Course aux Points Under 23, de Mikhail Iakovlev (Russie) dans la Vitesse et le Keirin Under 23 et de Milan Kadlec (République Tchèque) dans la Course aux Points Juniors.

Les Championnats d’Europe qui se sont terminés hier sont les quatrièmes organisés à l’Omnisport d’Apeldoorn et les organisateurs de Libema Profcycling sont déjà à l’œuvre pour proposer leur candidature pour accueillir les Championnats d’Europe Élites 2024 qui feront partie du système de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris.

La prochaine édition des Championnats d’Europe Piste Juniors et Under 23 se déroulera à Anadia (Portugal) du 14 au 19 juillet 2022.