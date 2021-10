115ème édition de Paris-Tours : le parcours, les favoris et la liste des engagés

Publié le 07/10/2021 09:45

C’est ce dimanche matin que sera donné le départ de la grande classique Paris-Tours. Cette course de 212.3 Km, traditionnellement réservée aux sprinters et puncheurs, comprendra des chemins de vigne.

Une semaine après une édition historique de Paris-Roubaix, la saison des classiques se terminera dimanche avec Paris-Tours. Cette grande classique, qui voit généralement les sprinters et les puncheurs se distinguer, va clore un calendrier 2021 inédit du fait de la situation sanitaire qui a vu plusieurs courses reprogrammées ou décalées. Après avoir arpenté les pavés belges lors des championnats du monde, ceux nettement plus boueux et glissants de Paris-Roubaix, le peloton se départagera sur cette dernière classique sur les chemins de vignes de Paris-Tours. Notez que les grimpeurs ont préféré, eux, s’inscrire au Tour de Lombardie dans les Alpes italiennes qui aura lieu la veille et qui propose un parcours plus adapté à eux.

Paris-Tours un parcours avec 9 chemins de vigne

La course partira de la ville de Chartres à 11h40 et rejoindra le centre-ville de Tours après un parcours de 212.3 Km relativement plat. Pas moins de neuf chemins de vigne, représentant 9,5 Km, parsèmeront les 50 derniers kilomètres de la course. La course passera par trois département, l’Heure-et-Loire, le Loir-et-Cher et enfin l’Indre-et-Loire. Seule petite difficulté notable, la côte de la Rochère avec 23,3 Km de montée à 6% à peu près à mi-parcours. Une course disputée sur un terrain particulièrement plat donc et qui favorise naturellement les arrivées au sprint ou les puncheurs. Les passages dans les chemins de vigne pourrait créer des scissions au sein du peloton à moins qu’une échappée de plusieurs coureurs ne se fasse avant.

Les principaux favoris pour l’édition 2021

Parmi les principaux favoris à la victoire finale, on retrouve d’anciens vainqueurs de la classique comme, Casper Pedersen, Soren Kragh Andersen ou bien encore Greg Van Avermaet. Il faudra cependant sans doute compter avec le jeune Florian Vermeersch qui, avec sa seconde place lors du dernier Paris-Roubaix, a démontré tout son potentiel et pourrait venir ici chercher sa première victoire professionnelle. Les favoris devront cependant aussi surveiller de près des coureurs comme Tom Van Asbroeck, Anthony Turgis, Sep Vanmarcke, Jasper Stuyven, ou bien encore quelques coureurs illustres en manque de titre comme Arnaud Démare, Stefan Küng et Greg Van Avermaet. A moins qu’une surprise n’émerge du peloton…

Christophe Laporte est sans doute le français le mieux placé pour remporter cette grande classique. Il faut remonter à 2006, pour la centième édition de la course, pour retrouver une victoire française avec Frédéric Guesdon puis 20 ans en arrière avec un certain Richard Virenque en 2001. Notez que c’est la Belgique qui détient le plus de victoires (36). Seuls 4 coureurs ont réussi à remporter trois fois cette grande classique du calendrier d’automne, Gustaf Danneels, Paul Maye, Guido Reybrouck et Erik Zabel.

Paris-Tours 2021 : la liste des équipes et coureurs engagés

Voici la liste complète des 22 équipes et tous les coureurs engagés pour la 115ème édition de Paris-Tours :

TEAM DSM

CASPER PEDERSEN

SØREN KRAGH ANDERSEN

ASBJØRN ANDERSEN

NIKIAS ARNDT

CEES BOL

NICO DENZ

NILS EEKHOFF

R FLORIAN STORK

R JASHA SÜTTERLIN

R MAX KANTER

R NIKLAS MÄRKL

AG2R CITROEN TEAM

GREG VAN AVERMAET

JULIEN DUVAL

STAN DEWULF

BOB JUNGELS

LAWRENCE NAESEN

MICHAEL SCHÄR

GIJS VAN HOECKE

R ANTHONY JULLIEN

R TONY GALLOPIN

TREK - SEGAFREDO

JASPER STUYVEN

JAKOB EGHOLM

DAAN HOOLE

ALEXANDER KAMP

ALEX KIRSCH

KIEL REIJNEN

EDWARD THEUNS

R RYAN MULLEN

GROUPAMA - FDJ

ARNAUD DEMARE

STEFAN KÜNG

OLIVIER LE GAC

FABIAN LIENHARD

TOBIAS LUDVIGSSON

VALENTIN MADOUAS

JAKE STEWART

R CLÉMENT DAVY

R ANTOINE DUCHESNE

R IGNATAS KONOVALOVAS

R ALEXYS BRUNEL

LOTTO SOUDAL

FLORIAN VERMEERSCH

BRENT VAN MOER

FREDERIK FRISON

SÉBASTIEN GRIGNARD

ROGER KLUGE

KAMIL MALECKI

GERBEN THIJSSEN

R TOSH VAN DER SANDE

COFIDIS

CHRISTOPHE LAPORTE

PIET ALLEGAERT

TOM BOHLI

SIMONE CONSONNI

JEAN-PIERRE DRUCKER

EMMANUEL MORIN

ANDRÉ RODRIGUES DE CARVALHO

R SZYMON SAJNOK

R AXEL ZINGLE

JUMBO - VISMA

MIKE TEUNISSEN

MICK VAN DIJKE

PASCAL EENKHOORN

DYLAN GROENEWEGEN

TIMO ROOSEN

JOS VAN EMDEN

NATHAN VAN HOOYDONCK

R EDOARDO AFFINI

R CHRISTOPH PFINGSTEN

ALPECIN - FENIX

JASPER PHILIPSEN

SILVAN DILLIER

DRIES DE BONDT

ALEXANDER KRIEGER

SENNE LEYSEN

EDWARD PLANCKAERT

SCOTT THWAITES

R LIONEL TAMINIAUX

R GIANNI VERMEERSCH

BORA - HANSGROHE

PASCAL ACKERMANN

JORDI MEEUS

PATRICK GAMPER

MARTIN LAAS

MICHAEL SCHWARZMANN

RÜDIGER SELIG

ERIK BASKA

R MACIEJ BODNAR

R ANDREAS SCHILLINGER

TOTALENERGIES

ANTHONY TURGIS

ADRIEN PETIT

JEREMY CABOT

VALENTIN FERRON

GEOFFREY SOUPE

NIKI TERPSTRA

DRIES VAN GESTEL

R EDVALD BOASSON HAGEN

R LORRENZO MANZIN

R MARLON GAILLARD

R FLORIAN MAITRE

ISRAEL START-UP NATION

SEP VANMARCKE

RUDY BARBIER

JENTHE BIERMANS

HUGO HOFSTETTER

ALEXIS RENARD

NORMAN VAHTRA

TOM VAN ASBROECK

R ITAMAR EINHORN

R GUILLAUME BOIVIN

R GUY SAGIV

B&B HOTELS P/B KTM

FRANCK BONNAMOUR

CYRIL BARTHE

BRYAN COQUARD

JENS DEBUSSCHERE

JONATHAN HIVERT

CYRIL LEMOINE

LUCA MOZZATO

R ADRIEN LAGREE

R ALAN BOILEAU

R JONAS VAN GENECHTEN

INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX

DANNY VAN POPPEL

AIME DE GENDT

JONAS KOCH

ANDREA PASQUALON

BAPTISTE PLANCKAERT

TACO VAN DER HOORN

BOY VAN POPPEL

R KEVIN VAN MELSEN

R PIETER VANSPEYBROUCK

R TOM DEVRIENDT

R LOÏC VLIEGEN

TEAM ARKEA - SAMSIC

NACER BOUHANNI

CONNOR SWIFT

MATIS LOUVEL

KEVIN LEDANOIS

ALAN RIOU

CLÉMENT RUSSO

AMAURY CAPIOT

R LAURENT PICHON

R DONAVAN GRONDIN

UNO-X PRO CYCLING TEAM

RASMUS TILLER

KRISTOFFER HALVORSEN

MORTEN HULGAARD

ERLEND BLIKRA

JONAS ABRAHAMSEN

ERIK NORDSAETER RESELL

ANDERS SKAARSETH

R LARS SAUGSTAD

R TORSTEIN TRÆEN

DELKO

EVALDAS SISKEVICIUS

DUSAN RAJOVIC

KINFE HAILEMICHAEL

ALEXANDRE DELETTRE

AUGUST JENSEN

EDUARD PRADES

JULIEN TRARIEUX

R CLÉMENT CARISEY

R PIERRE BARBIER

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

MILAN MENTEN

REMY MERTZ

TOM PAQUOT

LAURENZ REX

LUDOVIC ROBEET

TOM WIRTGEN

LUC WIRTGEN

R CERIEL DESAL

R MATHIJS PAASSCHENS

SPORT VLAANDEREN - BALOISE

CEDRIC BEULLENS

AARON VAN POUCKE

RUBEN APERS

ARNE MARIT

RUNE HERREGODTS

JENS REYNDERS

WARD VANHOOF

R JULIAN MERTENS

R GILLES DE WILDE

ST MICHEL - AUBER 93

JASON TESSON

ROMAIN CARDIS

NICOLAS DEBEAUMARCHE

TONY HUREL

ANTHONY MALDONADO

FLAVIEN MAURELET

MORNÉ VAN NIEKERK

R JORIS DELBOVE

R YOANN PAILLOT

EUSKALTEL-EUSKADI

JOKIN ARANBURU ARRUTI

ANTONIO ANGULO SAMPEDRO

TXOMIN JUARISTI ARRIETA

MIKEL BIZKARRA

JOAN BOU COMPANY

UNAI IRIBAR JAUREGI

MIKEL ITURRIA SEGUROLA

R GARIKOITZ BRAVO OIARBIDE

R JULEN IRIZAR

XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE

MATHIAS DE WITTE

EMIEL VERMEULEN

SAMUEL LEROUX

JORDAN LEVASSEUR

JÉRÉMY LEVEAU

MAXIMILIEN PICOUX

VALENTIN TABELLION

R JULIEN ANTOMARCHI

R MAXIME URRUTY

R DYLAN KOWALSKI

R THOMAS DENIS

EQUIPO KERN PHARMA