Publié le 21/03/2021 17:58

Jasper Stuyven claque un grand coup sur Milan-Sanremo, Elisa Longo-Borghini était la plus forte lors du Trofeo Alfredo Binda et Matteo Moschetti s'impose au sprint sur le Per Sempre Alfredo. Efficace.

La joie de la victoire de toute une équipe | © Trek-Segafredo

3/3 pour la Trek-Segafredo sur ce week-end italien, le Belge Jasper Stuyven lance le bal hier sur Milan-Sanremo au prix d’un magnifique effort dans le final. Il a ensuite été imité aujourd’hui par Elisa Longo-Borghini qui remporte le Trofeo Alfredo-Binda en solitaire, et Matteo Moschetti quant à lui s’impose au sprint massif sur la première édition du Per Sempre « Alfredo ».

Jasper Stuyven s’offre son premier Monument

Jasper Stuyvens s'offre Milan-Sanremo | © Trek-Segafredo

Rappelons le magnifique succès du Belge Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) hier sur Milan-Sanremo, parti dans les derniers kilomètres, une attaque en solitaire simplement au bon moment. Très fort et malin, il a su résister au retour des favoris et des sprinteurs pour aller s’offrir la plus belle victoire de sa carrière. L’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) a pris la deuxième place, après avoir montré une belle aisance dans le Poggio, malgré le train d’enfer d’Ineos-Grenadiers avec Filippo Ganna. Le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a pris la troisième place, il avait tenté sa chance au sommet du Poggio mais il n’est pas parvenu à faire la différence, tout comme le champion du Monde Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step). Premier Français, Anthony Turgis (Total Direct Energie) termine à une bonne 10ème place.

Le numéro d’Elisa Longo-Borghini

Aujourd’hui avait lieu la seconde manche du Women World Tour avec la 46ème édition du Trofeo Alfredo Binda. Dans de bonnes conditions météorologiques, nous avons assisté à une course d’usure, rythmée par de nombreuses attaques, notamment de la formation Liv-Racing.

Elisa Longo-Borghini en route vers la victoire | © Capture Télé

A deux tours de la fin l’Italienne Elisa Longo-Borghini (Trek-Segafredo), faisant partie des favorites du jour, lance les vraies hostilités. Après un gros travail de ses coéquipières, elle a imprimé un rythme d’enfer dans la montée de 3,9 kilomètres, et personne n’a été en mesure de s’accrocher à sa roue, elle bascule avec une poignée de secondes d’avance. Derrière on retrouve un groupe de 5 coureures avec Vos, Uttrup-Ludwig, Paladin, Niewiadoma et Garcia, mais malgré une entente correcte, il n’y avait rien à faire face à l’Italienne.

Après 30 kilomètres en solitaire, Elisa Longo-Borghini s’impose donc sur une course à domicile, encouragée de nombreux coups de klaxon, de « Allez », « Andiamo »,… de la part de sa directrice sportive Giorgia Bronzini, jeune retraitée des pelotons. La deuxième place s’est jouée au sprint avec ce groupe de 5 et c’est la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma) qui a été la plus rapide, sans surprise. La Danoise Cecilie Uttrup-Ludwig (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) prend la 3ème place.

Classement Trofeo Alfredo Binda :

Elisa Longo-Borghini (Trek-Segafredo) en 3h43’29’’ Marianne Vos (Jumbo-Visma) à 1’42’’ Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) à 1’42’’ Katarzyna Niewiadoma (Canyon Sram) à 1’42’’ Soraya Paladin (Liv Racing) à 1’42’’ Mavi Garcia (Alé BTC Ljubljana) à 1’42’’ Elisa Balsamo (Valcar) à 2’46’’ Sofia Bertizzolo (Liv Racing) à 2’46’’ Emilia Fahlin (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) à 2’46’’ Floortje Mackaij (Team DSM) à 2’46’’

Classement Milan-Sanremo :

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en 6h38’06’’ Caleb Ewan (Lotto Soudal) mt Wout Van Aert (Jumbo-Visma) mt Peter Sagan (Bora Hansgrohe) mt Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) mt Michael Matthews (Bike Exchange) mt Alex Aranburu (Astana) mt Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) mt Soren Kragh Andersen (Team DSM) mt Anthony Turgis (Total Direct Energie) mt

Par Maëlle Grossetête