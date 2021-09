A 36 ans, Mark Cavendish ne sait pas avec quelle équipe il va courir l’an prochain

Publié le 07/09/2021 05:00

L’ancien champion du monde 2011 n’entend pas raccrocher le vélo à 36 ans et souhaite encore faire une saison l’an prochain. Pas sûr cependant qu’il reste avec Deceuninck - Quick-Step.

Après 3 années moroses, le coureur britannique de 36 ans, Mark Cavendish, a effectué une saison 2021 tonitruante avec notamment 4 victoires d’étape dans le dernier Tour de France, le classement par points de la grande boucle, quatre victoires au Tour de Turquie et une victoire d'étape au Tour de Belgique. Le coureur de l’équipe belge Deceunink – Quick Step a toujours des fourmis dans les jambes malgré son âge et n’envisage pas la retraite sportive de si-tôt pensant, au contraire, qu’il peut encore s’améliorer. Son avenir dans l’équipe dirigée par Patrick Lefevere est cependant incertain.

Mark Cavendish : un incroyable retour en force

C’est en 2005 que le palmarès du coureur britannique originaire de l’île de Man commence à se forger sur piste avec un titre de champion du monde de l’américaine. Il récidivera en 2008 puis en 2016 avec, entre temps, une médaille d’or sur le scratch durant les Jeux du Commonwealth de 2006, année où il se tourne vers la route et devient professionnel. Il remportera notamment le championnat du monde en 2011 et de nombreuses étapes sur des tours prestigieux. Après 3 années de disette, Mark Cavendish est revenu en force cet été avec 4 victoires d’étape sur le Tour de France, égalant ainsi, avec 34 victoires, le record d’Eddy Merx ainsi que le classement par points. Un retour inattendu qui lui donne encore faim de victoires, pensant que l’âge ne l’empêche pas de s’améliorer encore.

https://youtu.be/zJh4x2g8nQI

«Si je ne croyais pas que je pouvais m'améliorer, j'arrêterais »

Se confiant à nos confrères anglais du journal « The Guardian », Mark Cavendish a expliqué : « J'ai dit au début de l'année que je ne cherchais pas un conte de fées, mais j'ai eu un conte de fées » avant d’ajouter : « Il serait facile de dire que je suis fini, [mais] je suis toujours confiant que je suis sur une trajectoire ascendante. Si je ne croyais pas que je pouvais m'améliorer, j'arrêterais » et de conclure : « Au début de l'année, j'étais convaincu que ce serait ma dernière année, [mais] ce que j'ai appris de cette année, c'est que je ne crois pas que je vais rester à ce niveau, je crois que je vais devenir encore meilleur ». Alors que le coureur pensait raccrocher le vélo à la fin de saison, ses dernières performances lui ont donné envie de continuer une saison de plus.

Avenir incertain avec la Deceunink – Quick Step

Malgré sa très bonne saison, son avenir au sein de l’équipe belge Deceunink – Quick Step est assez incertain. Patrick Lefevere, le manager de l’équipe a ainsi indiqué que le coureur britannique ne devait pas surestimer sa valeur. Conscient de cela, Mark Cavendish s’est confié sur son avenir professionnel à nos confrères britanniques avant le Tour de Grande-Bretagne : « J'espère que ce sera avec Deceuninck, mais je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide » et d’ajouter : « Tout ce que je sais, c'est que je peux encore gagner. Et je sais que je vais être encore meilleur l'année prochaine. Donc, pour moi, c'est une évidence [de continuer]. Je ne ferais pas de vélo si je ne croyais pas que je pouvais gagner à nouveau ».