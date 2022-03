A Travers les Flandres 2022 : dernier tour avant le Ronde

Publié le 29/03/2022 12:00

Version "soft" du Tour des Flandres, à Travers les Flandres propose plus qu'un simple entraînement avant le grand Ronde. Vieille de 77 ans, cette course constitue aujourd'hui une semi-classique de renom.

Le parcours

A Travers les Flandres (Dwars doors Vlaanderen, pour les puristes), c’est la semi-classique où l’on répète ses classiques après le Monument. Si son programme ne présente pas les épouvantails du Ronde, le thème y est similaire : pavés et montés. A travers les Flandres, de Roulers (Roeselare) à Waregem, les coureurs parcourront ainsi des endroits familiers, sans s’attaquer à leurs plus infernales antres.

Ainsi, si cette course reprend bien les ascensions du Kanarieberg (0,9km à 8,8%, non pavé), du Berg Ten Houte (1,1km à 5,6%, pavé), ou croiserons celle du Vieux Quaremont à travers celle du « Nouveau Quaremont » (1,9km à 4,7%, non pavé), celles-ci sont placées très en amont du final et ne présentent pas les mêmes caractéristiques décisives de leurs célèbres consœurs. Une fois le Knotkeberg (1km à 8%, non pavé) et le Hotond (1,2km à 4,1%, non pavé) franchis, les cinquante derniers kilomètres seront relativement faibles en termes de dénivelé. En effet, le tracé n’oscillera plus qu’entre 20 et 80 mètres d’altitude. Les secteurs pavés s’y feront même rares et courts. Ainsi, pour les plus costauds, il faudra tenter de violentes attaques dans la montée de Ladeuze (1,2km à 5,2km, non pavé), le Nokereberg (0,4km à 3,6%, non pavé) ou enfin l’Holstraat (0,6km à 2,6%, non pavé), sans quoi la décision se fera à l’issue d’un sprint massif).

Le profil de cette 76e édition d'A Travers les Flandres | © A Travers les Flandres

Néanmoins, ce dénouement ne s’est présenté que deux fois lors des dix dernières éditions. Nick Nuyens (2011) et Jens Debusschere (2016) en avaient tiré profit. A six reprises même, le vainqueur s’est imposé en solitaire, même s’il n’a parfois disposé que d’un écart minime (2s en 2015 et 2018). L’an passé, sur un parcours au profil similaire, Dylan Van Baarle (INEOS Grenadiers) avait réussi l’exploit d’une épique épopée de cinquante bornes en solitaire, pour s’imposer finalement à Roulers, 26 secondes avant un peloton encore bien garni (49 unités). Preuve que si les chances des sprinteurs sont importantes, le déroulement de la couse n’est pas écrit d’avance.

L'affiche de cette 76e édition d'A Travers les Flandres | © A Travers les Flandres

Les favoris :

Cette 76e édition d’A Travers les Flandres sera tout particulièrement à suivre en raison de la rencontre entre Tadej Pogacar (UAE Emirates) et les classiques ardennaises, quatre jours seulement avant sa participation au Ronde ! S’il est impossible de connaître à l’avance ses chances sur un tel profil, sa forme actuelle ne peut pas l’occulter de la section des favoris !

Il retrouvera des hommes bien plus accoutumés par la saison, à l’instar de Mathieu Van der Poel (Alpecin – Fenix), l’autre grande star de la course. Le vainqueur du Tour des Flandres 2020 prendra part à sa première classique belge de la saison, après un hiver marqué par des maux de dos persistants, ayant fortement contraint sa préparation.

Mathieu Van der Poel, vainqueur de l'édition 2019, sera un des grands favoris ce mercredi | © A Travers les Flandres

Néanmoins, les grands favoris semblent de ranger du côté des purs sprinteurs. En effet, il est fort à parier que Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) se tireront la bourre à Waregem. Il faut dire que les deux hommes marchent fort en ce moment. Si le premier compte déjà six victoires au compteur en 2022, le second n’est pas en reste avec deux beaux bouquets sur l’UAE Tour, paradis des « grosses cuisses ».

Dans ce même registre, Alexander Kristoff (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Mads Pedersen (Trek – Segafredo), Matteo Trentin (UAE Emirates), Elia Viviani (INEOS – Grenadiers) ou encore Dylan Groenewegen (Team BikExchange – Jayco) joueront le rôle des parfaits outsiders.

Enfin, si, à l’inverse, la course devait se décanter loin de l’arrivée, le tenant du titre, Dylan Van Baarle (INEOS Grenadiers), l'intenable Anthony Turgis (TotalEnergies) ou le suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) répondront vraisemblablement présents.

Ainsi, ce panel de coureurs répond à l’ensemble des éventualités pour garantir toutes les options du spectacle ! La course n’en devrait être que plus belle.

Retransmission :

A partir de 14h45 sur Eurosport et la chaîne L’Equipe en France / RTBF en Belgique

Par Jean-Guillaume Langrognet