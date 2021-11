Alberto Contador : « Le cyclisme vit l'un de ses meilleurs moments »

Publié le 03/11/2021 08:50

L’ancienne star du cyclisme espagnol, Alberto Contador, qui vient de participer à la Mallorca 312, est très impressionné par le niveau actuel des cyclistes évoquant une « génération en or ».

Bien que retraité de sa carrière de cycliste professionnel, Alberto Contador est toujours très proche du milieu cycliste et reprend très régulièrement le guidon. Il est effectivement commentateur sur Eurosport et lié à d'autres facettes du sport à la tête de la marque Aurum, de l'équipe cycliste Eolo Kometa ainsi que de la fondation à laquelle il donne son nom. Celui qui est l’un des deux seuls coureurs à avoir remporté les trois Grands Tours plus d'une fois s’est confié à nos confrères espagnols du quotidien « Ultima Hora » peu avant de participer à la course extrême Mallorca 312. Florilège des déclarations de ce grand champion.

Alberto Contador a participé à la Mallorca 312

L’ancien champion espagnol remonte toujours régulièrement sur le vélo et pas que pour de petites distances. A 38 ans l’espagnol a récemment parcouru 1.600 Km entre Madrid et Milan avec un groupe d’amis pour fêter la première victoire majeure de son équipe cycliste dans le Tour d’Italie. Il y a quelques jours, il a aussi participé à la Mallorca 312. Une course cycliste très exigeante dont nous vous avions parlé dans notre dossier sur les courses cyclistes extrêmes.

L’ancien vainqueur du Tour de France d’Italie et d’Espagne a en effet participé, le 24 octobre dernier à l’édition 2021 de la Mallorca 312. Alberto Contador n’a cependant pas participé à l’épreuve phare qui compte 312 Km dont 5.050 mètres de dénivelé mais à l’intermédiaire qui propose quand même 225 Km sur les petites routes de l’île de Majorque dans les Baléares dont 3.973 mètres de dénivelé. Il a terminé la course à la très honorable 4ème place en 7h 12 min et 58 secondes, près de 4 min après le vainqueur de la course.

Contador évoque le milieu cycliste actuel avec enthousiasme

Interrogé par nos confrères espagnols, Alberto Contador a d’abord évoqué sa participation à la course de fond : « C'est la course de fond qui m'a le plus impressionné. Et j'ai été à plusieurs d'entre eux. Je n'ai vu l'atmosphère qui règne ici dans aucun autre, et c'est l'une de ses caractéristiques. En outre, ces 312 kilomètres représentent pour beaucoup un défi personnel que la plupart des gens n'ont jamais réussi à relever dans leur vie. Et y parvenir est quelque chose qui vous remplit ».

L’ancien coureur s’est ensuite montré très enthousiaste sur le niveau actuel du cyclisme : « Le cyclisme vit l'un de ses meilleurs moments. Nous sommes face à une génération dorée. Au-delà des courses de trois semaines, il y a des coureurs de classiques qui cherchent à gagner dans toutes les compétitions. Puis vous allez au Tour et vous voyez un Pogacar très fort, mais aussi des gens capables de lui tenir tête et de le battre. Mais dans toute course ou étape, on voit toujours de l'ambition. On voit toujours des grands noms se battre pour la victoire. Et cela aide aussi le cyclisme à avoir plus d'impact et plus de fans ».

Contador élogieux envers Tadej Pogacar

Interrogé pour savoir si Tadej Pogacar allait continuer à dominer ainsi, Contador s’est montré élogieux envers le coureur slovène : « Il domine le Tour et est l'homme à battre, surtout après ce qu'il a fait l'année dernière. Mais chaque édition est différente et il y a de la concurrence. Roglic, par exemple, a eu des problèmes et nous verrons comment il sera en 2022. Mais je vois Pogacar fort, avec une marge de progression et renforcé par les résultats, montrant un niveau spectaculaire lorsqu'il se lance dans la victoire ».