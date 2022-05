Aleksandr Vlasov remporte le Tour de Romandie après le contre-la-montre

Publié le 01/05/2022 16:20

Aleksandr Vlasov s’est imposé aujourd’hui sur le contre la montre de la dernière étape du Tour de Romandie et s’adjuge par la même occasion le classement général du tour.

Le coureur russe de la Bora-Hansgrohe était attendu aujourd’hui sur, le contre-la-montre et aura avalé les 15,84km entre Aigle et Villars en 33’40''à 28,23km/h de moyenne. Il devance Simon Geschke (Cofidis) +31'' et Gino Mäder (Bahrain-Victorious) +36’'. Rohann Dennis qui était en tête au départ de cette dernière étape, a finalement explosé après avoir fait un bon départ et ne fera pas mieux que le 22e temps aujourd’hui’hui. Il est donc relégué à la 8e place du classement général.

Aleksandr Vlasov a l'issue du CLM



Un classement général chamboulé à l’issue du contre-la-montre final

Aleksandr Vlasov en a profité pour s'emparer de la tête du classement général À noter enfin le bon chrono de Thibaut Pinot sur la dernière étape, 6e à 1'17'' du vainqueur Vlasov. Le Français termine 13e de l'épreuve.

Pas de changement sur les classements par points, de la montagne et du meilleur jeune, avec les victoires respectives d'Ethan Hayter, Toms Skujins et Juan Ayuso, alors que la Jumbo-Visma remporte le classement par équipes devant bahrain Victorious et la Groupama - FDJ.

Sur la dernière étape, Thibaut Pinot fait un bon temps en prenant la 6ème place à 1’17’’ de Vlasov mais terminera le Tour de Romandie à la 13ème place du général.

Les mots Aleksandr Vlasov après sa victoire

"Mon objectif aujourd'hui était de gagner le classement général et j'ai fait de mon mieux et je suis super content du résultat. Hier était une bonne journée avec ma deuxième place, mais c'était une sorte d'échauffement pour aujourd'hui. Je suis déjà en bonne forme et j'étais très concentré sur mon objectif dans le contre-la-montre. L'étape d'aujourd'hui était la plus importante, car mon objectif était bien sûr de remporter le classement général. J'étais assez confiant et j'ai juste essayé de faire un bon temps et de rouler très fort afin de gagner le classement général."

Rolf Aldag, Directeur Sportif Bora-Hansgrohe

"La dernière étape, le contre-la-montre, s'est terminée exactement comme nous l'avions souhaité et espéré. Nous pensions également qu'un tel résultat serait possible et c'est donc doublement agréable que notre objectif de prendre la victoire au général ait également été atteint. Aleks a fait un super contre-la-montre et c'est une victoire méritée, dont nous sommes tous très heureux."

Classement final du Tour de Romandie 2022