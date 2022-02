Alexey Lutsenko s’impose lors de la première édition de la Jaén Paraíso Interior

Publié le 14/02/2022 21:00

Ce 14 février s’est déroulé la toute première édition de la nouvelle classique Jaén Paraíso Interior. C’est Alexey Lutsenko qui a remporté cette première course qui mêle route et gravel.

La Jaén Paraíso Interior est une nouvelle classique dans le calendrier cycliste UCI. Cette course originale de 196 Km, qui se court le jour de la Saint-Valentin, est assez épique puisqu’elle se déroule essentiellement sur bitume, mais compte aussi de longues sessions de gravier et même des rues pavées. La nouvelle classique emprunte effectivement différentes routes de campagne en gravier qui traversent les champs d’oliviers d’Andalousie. Des décors magnifiques pour une course particulièrement difficile qui comprend aussi 3.000 mètres de dénivelé. C’est le coureur d'Astana Qazaqstan, Alexey Lutsenko, qui s’est imposé en solitaire en 4 heures 49 minutes et 12 secondes. Le coureur kazakh est donc le premier à remporter l’énorme trophée en forme d’olive dorée.





Jaén Paraíso Interior : une nouvelle classique pas banale

Ce qui différencie la nouvelle classique espagnole, Jaén Paraíso Interior est bien évidemment les types de surfaces qui la composent. Bien que la majorité de la course se réalise sur du bitume, la nouvelle classique compte aussi 3 secteurs de graviers en plein cœur d’une mer d’oliviers andalous ainsi que des portions de routes pavées et des chemins de terre. Pour corser le tout, le parcours inclus 3.000 mètres de dénivelés dont plusieurs montées raides dans les 65 premiers kilomètres, mais aussi une ascension en gravel assez rude.

Une course qui s’est donc déroulée dans des décors magnifiques mais aussi une course sélective où les chutes, incidents et problèmes mécaniques viennent aussi jouer des tours notamment durant les 40 Km de sections de gravel dans les oliveraies.





Alexey Lutsenko remporte cette première édition

Diego Alba, Chad Haga, Jenno Berckmoes, Igor Arrieta, Raul Garcia et Mikel Azparren ont formé l'échappée initiale sur la première section de gravier, alors qu'une chute a entraîné différents coureurs dont plusieurs coéquipiers de Lutsenko. L’échappée a ouvert un écart qui est grimpé à 2 min, mais l’équipe Lotto Soudal a contenu cette échappée réduisant l’écart à 1 min au début du circuit d’arrivée. Après plusieurs tentatives, Alexey Lutchenko a décidé de passer à l’attaque à 50 Km de l’arrivée dans une section gravel faisant exploser la course.

De retour sur les routes asphaltées, Vliegen, Wellens, Kamna, Swift et Thibaut Ferasse (B&B Hotels-KTM) ont formé un groupe de poursuite et Lutsenko a sagement relâché son effort. Cependant, lorsque la section de gravier de Bayyasa jusqu'à l'arrivée a recommencé, le coureur kazakh s'est à nouveau échappé, sûr de sa supériorité. Il a rapidement creusé un écart d’une minute et, sans se retourner, a maintenu son effort pendant que les poursuivants commençaient à se regarder en pensant à une place sur le podium.

Alexey Lutsenko s’est donc imposé en solitaire avec 53 secondes d’avance sur le belge Tim Wellens de Lotto Soudal. C’est un autre belge, Loïc Vliegen de l’équipe Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, qui complète le podium. Le premier français est Warren Barguil de l’équipe Arkéa Samsic à 1 min 54 du vainqueur.