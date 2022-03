Biniam Girmay s'exprime après sa victoire sur Gent-Wevelgem

Publié le 28/03/2022 06:00

Dimanche 27 mars, le coureur érythréen Biniam Girmay a offert un succès historique à Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en remportant Gand-Wevelgem (2.UWT).

Qui est Biniam Girmay ?

Le jeune Biniam Girmay, formé au Centre Mondial du Cyclisme, a été sacré champion d'Afrique toutes disciplines en Junior. Il a montré son immense talent en battant André Greipel au sprint à seulement 18 ans, puis a frôlé la victoire au Trofeo Laigueglia et au Tour du Doubs l'année suivante. Biniam a rejoint la formation Intermarché Wanty Gobert en août 2021 et a marqué l'histoire de l'équipe, de son pays l'Érythrée et de l'Afrique, en remportant la médaille d'argent aux Championnats du monde à Louvain. Il remporte également sa première victoire en Europe sur Classic Grand Besançon. A 21 ans, le coureur d'Asmara est devenu le premier coureur africain à remporter une classique du World Tour, et le premier coureur de l'équipe à remporter une classique flamande du World Tour. Ce succès a été d'autant plus retentissant pour l'équipe mondiale belge qu'il est survenu exactement six ans après la perte d'Antoine Demoité dans la même course.

Girmay remporte Gent- Wevelgem au sprint

Après une très belle performance sur l’E3 Classic trois jours auparavant, Biniam Girmay s'est imposé dans un sprint avec quatre coureurs après avoir lancé son effort 250 mètres avant la ligne de la course de 248 kilomètres. Biniam Girmay a atteint le sommet du troisième passage sur le Kemmelberg dans un deuxième groupe et a réussi à rejoindre la tête de course à 27 kilomètres de l'arrivée grâce au soutien de ses trois coéquipiers, avant d'attaquer avec trois autres coureurs 2 kilomètres plus tard. Après 25 kilomètres passionnants, le quatuor a sprinté pour la victoire dans les rues de Wevelgem et c'est le coureur d'Asmara qui a triomphé après cinq heures et demie de course.

© Photo News

Biniam Girmay s'exprime sur sa victoire

Biniam Girmay: " Cette victoire historique est tellement importante pour moi, pour mon équipe, pour le cyclisme africain ! Depuis la E3 Classic, ma toute première classique flamande, je suis tombé amoureux des pavés. Je n'ai pas hésité un seul instant lorsque l'équipe m'a proposé de conclure mon printemps avec Gand-Wevelgem ce dimanche. Comme vendredi, j'ai entendu les nombreux encouragements des supporters. Je n'avais jamais imaginé terminer cette journée par une victoire, car il est si difficile de courir les classiques flamandes sans expérience. Je tiens à remercier mon équipe qui a cru en moi. Dans chaque course, je peux compter sur le soutien inconditionnel de mes coéquipiers. Les instructions données depuis la voiture de l'équipe ont été très précieuses. Ce n'est que dans les derniers hectomètres que j'ai commencé à croire en la victoire. J'ai lancé mon sprint à 250 mètres de l'arrivée, j'ai fermé les yeux et j'ai donné tout ce qui me restait. Je ne réalise pas encore ce qui s'est passé, je viens de devenir le premier coureur africain à gagner une classique ! "