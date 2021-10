Boucles de l’Aulne : Victoire de Stan Dewulf , Dorian Godon vainqueur de la Coupe de France

Publié le 17/10/2021 20:00

La dernière manche de la Coupe de France cycliste, les Boucles de l'Aulne, a été remportée, par le Belge Stan Dewulf en solitaire.Valentin Madouas a pris la deuxième place.

Stan Dewulf (AG2R Citroën) a remporté en solitaire la dernière étape de la Coupe de France : les Boucles de l'Aulne à Châteaulin. Stan Dewulf s'est imposé en solitaire; Il faisait partie d'une échappée et a lancé une attaque à quelques kilomètres de l'arrivée pour remporter sa première course professionnelle.

Stan Dewulf : « Une grande journée »

« Je sentais que les sensations étaient bonnes depuis quelques temps. Je tournais un peu autour (5e de Binche-Chimay-Binche, 4e de Paris-Tours) d’une bonne performance. Le circuit était difficile mais nous avons fait une belle course collective. Je suis sorti à 8 kilomètres de l’arrivée afin d’anticiper une arrivée au sprint.

Je suis vraiment très content de remporter cette première victoire avec le maillot de l’équipe AG2R CITROËN. Nous avons vécu un super week-end tous ensemble et l’on termine la saison avec les victoires en Coupe de France (général, jeunes, par équipes). On ne pouvait pas rêver mieux. Et pour ma part, remporter la dernière course de la saison me permet d’entamer ma coupure avec déjà une grosse envie pour l’an prochain. »

© AG2R Citroën

Dorian Godon : « Une fierté »

« Lorsque je suis passé professionnel (en 2017), je n’imaginais pas que je pourrais remporter le classement général de la Coupe de France. Quand on voit les coureurs au palmarès, c’est une vraie fierté. Je suis très heureux.

Après le Tour de France, j’ai réussi à rester mobilisé. La victoire de Stan aujourd’hui vient conclure de la meilleure des manières cette saison.

La Coupe de France me correspond, il y a souvent pas mal de mouvement et j’aime ça. La victoire par équipes vient aussi récompenser tout le groupe. Nous sommes la meilleure équipe française, ce n’est pas rien. »

© AG2R Citroën



Vincent Lavenu : « Toujours prestigieux »

« Au fil de la saison, Dorian a marqué des points sur la Coupe de France.

Il a remporté deux belles courses avec Paris-Camembert et le Tour du Doubs.

Et finalement, il s’est pris au jeu. C’est un garçon qui monte en puissance. C’est une belle récompense. Ce n’est qu’un début, il a encore un bel avenir devant lui ! Concernant la victoire sur la Coupe de France par équipes, elle vient saluer notre travail sur l’ensemble de la saison. Cela montre que notre boulot a été efficace. Le cyclisme français a un tissu d’organisations solide et c’est toujours prestigieux de remporter ce genre de courses. »