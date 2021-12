Burger King a officiellement signé un contrat de sponsoring avec la formation Eolo-Kometa.

Publié le 21/12/2021 11:00

La formation a officiellement annoncé la nouvelle de ce nouvel accord avec le roi du Burger. Un partenariat qui a de quoi étonner.

Burger King, sponsor de la formation cycliste Eolo-Kometa

Burger King Restaurants Italia, qui est l'un des principaux acteurs du marché de la restauration rapide en Italie, a décidé de rejoindre le projet EOLO-KOMETA Cycling Team, soutenant ainsi une équipe italienne de l'un des sports les plus représentatifs et les plus appréciés d'Italie. Le partenariat a été signé dans le nouveau Burger King à Vergiate, dans la province de Varèse, ouvert il y a quelques jours. Le restaurant de Vergiate est le 230e Burger King en Italie, et il a été choisi pour la signature également en hommage à l'un des fondateurs de l'équipe, Ivan Basso, originaire de Varèse.

Un autre petit coin d'Italie donc que découvre Burger King's America, dans la lignée du chemin de valorisation du territoire engagé cette année par l'entreprise, avec le lancement de nombreuses recettes avec des matières premières typiquement italiennes. Burger King partagera avec Eolo-Kometa une voie commune de croissance cohérente et ambitieuse, faite d'objectifs clairs et de la volonté de continuer à être protagonistes en racontant des histoires d'hommes, d'équipe et de sport.