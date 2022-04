Championnats du Monde UCI 2022 en Australie : les parcours dévoilés

Publié le 01/04/2022 07:00

L'Union Cycliste Internationale (UCI) vient de dévoiler les détails des championnats du Monde 2022. Une course sur route exigeante et un contre-la-montre très technique au programme.

C’est dans la ville australienne de Wollongong que se dérouleront les prochains championnats du Monde de course sur route cycliste de l’UCI. Du 18 au 25 septembre prochain, la ville côtière du sud-est de l’Australie accueillera les différentes courses sur route et contre-la-montre Elite Hommes, femmes, moins de 23 ans et juniors. Dans une conférence de presse donnée aujourd’hui par l’UCI et les organisateurs de Wollongong 2022, les différents parcours ont été dévoilés. A six mois de l’épreuve, les coureurs savent désormais que la course sera difficile et exigeante.

Les parcours pour les championnats du monde UCI 2022

Selon les organisateurs et l’UCI, les parcours de course sur route (24 septembre pour les femmes et 25 septembre pour les hommes) seront difficiles et exigeants. Quant au parcours de contre-la-montre, il a été jugé comme étant très technique.

Course sur route Elite : un parcours exigeant et difficile

Le départ sera donné dans le village de Helensburgh au nord. Les coureurs prendront ensuite la route vers le sud en direction de Wollongong pour ensuite se diriger vers l'ouest pour affronter la principale ascension, le Mont Keira. Le Mont Keira offrira une ascension de 473 mètres sur 8,7 km à travers la forêt tropicale humide. La pente moyenne est de 5 %, avec une portion de 15 % peu après la moitié du parcours.

Après cette rude ascension dans la forêt, il y aura 10 km de descente. Le défi suivant sera le Wollongong City Circuit avec son exigeante montée urbaine - Mount Pleasant. Cette ascension verra les coureurs grimper 119 m sur 1,1 km à une pente moyenne de 7,7 % (avec un maximum de 14 %). Cette partie du circuit urbain de Wollongong sera réalisé 12 fois par les hommes et 6 fois par les femmes.





Contre-la-montre : un véritable défi technique pour les coureurs

Pour le contre-la-montre, les coureurs réaliseront deux fois un circuit urbain. La distance totale sera de 34,2 Km. Notez que le parcours hommes et femmes sera exactement le même et se déroulera le même jour. Il s’agit là d’une première historique.

Vous pouvez retrouver la présentation des circuits des championnats du Monde UCI 2022 en vidéo ici.

Des parcours qui se veulent aussi attractifs pour les spectateurs

Lors de la conférence de presse, David Lappartient, le Président de l'UCI, a déclaré : « La délégation de l'UCI qui a visité Wollongong en février est très enthousiaste quant aux parcours difficiles, techniques et ambitieux conçus par le comité d'organisation en partenariat avec l'UCI. Ces parcours vont attirer les meilleurs coureurs du monde à Wollongong, tous désireux d'être l'athlète qui triomphera dans des conditions qui mettent réellement à l'épreuve leurs compétences et leurs capacités. Les parcours ont également été conçus pour créer des expériences spéciales pour les spectateurs, avec beaucoup d'activité autour du centre-ville de Wollongong, où les coureurs passeront plusieurs fois. Les fans pourront assister au déroulement des moments critiques avec pour toile de fond la quintessence de la plage australienne et le magnifique escarpement ».

Scott Sunderland, le directeur de la course Wollongong 2022, a déclaré de son côté : « Beaucoup de gens ont l'impression que l'Australie est plate, ouverte et que tout tourne autour de l'océan. A Wollongong, il y a tous les éléments qui rendent le cyclisme sur route dynamique et difficile, de la montée du Mont Keira à travers la forêt, à l'ascension urbaine du Mont Pleasant. Nous allons voir les coureurs mettre à l'épreuve leurs capacités stratégiques et athlétiques en parcourant le circuit urbain de Wollongong et les parcours de contre-la-montre, ce qui sera spectaculaire pour les spectateurs sur place et les téléspectateurs. Si vous pensez connaître Wollongong et l'Australie, détrompez-vous. Les Championnats du Monde Route UCI 2022 vont séparer les challengers des champions et mettre notre ville côtière sur la carte pour les fans du monde entier »