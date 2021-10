Changement de direction sportive chez les INEOS-Grenadiers

Publié le 30/10/2021 14:20

Roger Hammond, ex cycliste professionnel titré en route et cyclocross, et double champion national Britannique quitte la direction sportive des Bahrain-Victorious pour rejoindre la formation Ineos Grenadiers.

En tant que directeur sportif aux côtés de Ben Williams directeur de la performance qui continuera par ailleurs ses activités avec l’équipe Ineos voile. Durant la saison 2020, sous la tutelle de Hammond, les Bahrain-victorious auront réalisé de jolies performances en se classant 6ème équipe en terme de victoires avec 11 coureurs titrés sur 16 courses différentes en WorldTour.

© Ineos Grenadiers

La réaction de Roger Hammond :

Hammond a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre les Grenadiers d'INEOS. C'est une excellente opportunité de faire partie de l'élaboration du prochain chapitre pour l'équipe et j'ai hâte de commencer. L'équipe est très ouverte au changement et à la recherche de nouvelles façons d'innover et de s'améliorer. C'est incroyablement motivant et j'espère que je pourrai jouer mon rôle dans le développement d'un modèle de performance toujours plus intégré qui peut contribuer à la réussite future. »

La réaction de Rod Ellingworth, directeur adjoint de l'équipe INEOS Grenadiers :

Ellingworth, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Roger et Ben se joignent à nous pour la nouvelle saison. Ils représentent deux rendez-vous très importants pour l'équipe alors que nous préparons la prochaine aventure.

« Roger apporte une expérience significative du cyclisme et une connaissance approfondie du sport qui seront inestimables en tant que directeur sportif principal. Ben apporte une nouvelle perspective et nous souhaitons qu'il prenne un peu de temps pour prendre du recul et observer comment l'équipe fonctionne avant de recommander comment nous pouvons mieux intégrer les différents éléments de performance qui sont essentiels pour le succès futur.

« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, mais un nouveau chapitre nous attend évidemment. Nous savons à quel point la concurrence est rude, mais il y a une réelle volonté et détermination de la part de tout le monde ici pour faire de 2022 une année très mémorable. Roger et Ben ont un grand rôle à jouer là-dedans.