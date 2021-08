Classic Grand Besançon & Tour du Jura : Gaudu, Bonnamour, Pinot, Quintana en tête d'affiche

Publié le 23/08/2021 18:00

Ces épreuves accueilleront 20 équipes de 7 coureurs, parmi les meilleures du circuit international, un plateau prestigieux avec des coureurs qui s’aligneront, pour la plupart, sur les deux épreuves.

Le vendredi 3 septembre et le Samedi 4 septembre 2021, Jura Cyclisme organise pour la 1ère fois de son histoire, deux épreuves cyclistes professionnelles de catégorie UCI Classe 1 : La Classic Grand Besançon - Doubs et Tour du Jura (autour de Lons-le-Saunier).

Organisé par l'association Team Organisation Marchaux le grand prix cycliste de Marchaux (1ère catégorie et course de jeunes) a pris du galon et deviens la Classic Grand Besançon Doubs une course cycliste professionnelle classée UCI Europe Tour 1.1 Pour cette 1ère édition une édition féminines verra également le jour. une belle nouvelle que nous ne pouvons que saluer. Cet événement international, organisé avec tout le tissu associatif local

Quant au Tour du Jura est né en 2006. Organisé par le club Jura Cyclisme Pays du Revermont, il découle naturellement du Tour du Revermont, une épreuve se déroulant sur les communes de Poligny, Arbois et Salins-les-Bains. Rapidement, le Tour du Revermont s’est développé et est passé de la simple course à un évènement local qui a séduit les partenaires, le public et les élus. C’est pourquoi en 2006 avec l’appui du Conseil Départemental, le Tour du Jura Cycliste a été créé.

Les meilleures équipes françaises et européennes viendront s'affronter sur les routes franc-comtoises le vendredi 3 septembre. Une animation exceptionnelle qui va également booster l'économie locale.

Classic Grand Besançon Doubs 2021

Parcours Classic Grand Besançon - Doubs | © Classic Grand Besançon



Vendredi 3 septembre – Départ 11h30 épreuve de 172,4 km entre Besançon et Marchaux. Avec 1800 m. de dénivelé positif c'est un parcours idéal pour puncheurs baroudeurs avec pour principales difficultés le Col de la Grande Côte et la Côte d’Arguel.

Profil Classic Grand Besançon 2021 | © Classic Grand Besançon

Tour du Jura 2021

Parcours Tour du Jura 2021 | © Tour du Jura



Samedi 4 septembre - Départ 12h, épreuve de 181,75 km autour de Lons-le-Saunier. Avec 2400 m. de dénivelé positif il s'agit du plus accidenté des deux parcours avec comme principales difficultés (nouveautés 2021) la côte de Montciel (Km 177, max 17%) ainsi que la côte de Mancy (Km 179, max 22%)

Profil Tour du Jura 2021 | © Tour du Jura

Les coureurs

Nacer Bouhanni qui était l'un des favoris pour cette épreuve s'est fracturé l'omoplate droite suite à une chute dans le final du Grand Prix Marcel Kint son équipe Arkea-Samsic indique qu'il sera absent plusieurs semaines.

David Gaudu (Groupama FDJ), vainqueur d’étapes sur la Vuelta a Espana, 3e de Liège Bastogne Liège 2021, vainqueur de la Faun Ardèche Classic 2021,

Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), 4e du Tour de France 2021, vainqueur d’étapes sur le Tour de France et le Giro d’Italia,

Thibaut Pinot (Groupama FDJ), 3e du Tour de France 2014, vainqueur d’étapes sur le Tour de France et la Vuelta a Espana, vainqueur Il Lombardia 2018,

Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), vainqueur du Giro d’Italia 2014, vainqueur de la Vuelta a Espana 2016, vainqueur d’étapes sur le Tour de France, le Giro d’Italia et la Vuelta a Espana,

seront les têtes d’affiches d’un plateau historiquement relevé, marqué également par la participation de :

Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), super combatif du Tour de France 2021,

Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën Team), vainqueur du Tour du Finistère 2021, champion du Monde espoirs de course en ligne 2017,

Victor Lafay (Cofidis), vainqueur d'étape sur le Giro 2021 et 3e de l’Arctic Race of Norway 2021,

Pierre Latour (Total Energies), vainqueur d’étape sur la Vuelta a Espana et double champion de France de contre-la-montre,

Valentin Madouas, vainqueur de la Polynormande 2021,

Nans Peters (AG2R Citroën Team), vainqueur d’étapes sur le Tour de France et le Giro d’Italia.

Au total c'est 22 équipes dont 4 UCI World Tour ont répondu à l’appel des organisateurs.

UCI WORLDTOUR

AG2R Citroën Team (France)

Cofidis (France)

Groupama - FDJ (France)

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux (Belgique)

UCI PROTEAMS

Androni Giocattoli - Sidermec (Italie)

B&B Hotels p/b KTM (France)

Bingoal Pauwels Sauce WB (Belg.)

Delko (France)

Gazprom - Rusvelo (Russie)

Rally Cycling (États-Unis)

Sport Vlaanderen – Baloise (Belgique)

Team Novo Nordisk (États-Unis)

Team Arkéa Samsic (France)

TotalEnergies (France)

Vini Zabu (Italie)

CONTINENTALES UCI

St Michel Auber93 (France)

Swiss Racing Academy (Suisse)

Team Vorarlberg (Autriche)

Xelliss – Roubaix Lille Métropole (France)

Laurent Monrolin, pour le comité d'organisation :

"Nous sommes à la fois très heureux et très fiers. En avril, suite au report de nos courses pour cause de pandémie de la Covid-19, nous n'étions pas sûrs de pouvoir organiser cette édition. Quatre mois plus tard, nous voici avec le plateau le plus relevé que nous n'ayons jamais eu et la possibilité d'accueillir du public, tout en proposant un protocole sanitaire strict bien sûr. Il y a quinze ans, à sa création, le Tour du Jura était une belle course régionale bâtie par un groupe de passionnés. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à accueillir des coureurs comme Thibaut Pinot, de retour sur ses terres avec David Gaudu, le 4e du Tour du France (Ben O'Connor) ou des champions de la trempe de Nairo Quintana et Nacer Bouhanni. Pour nous, organisateurs, pour nos bénévoles et partenaires et pour tout notre territoire, amoureux du cyclisme, c'est la plus belle des récompenses."