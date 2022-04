Début de saison délicat pour la formation Astana Qazaqstan

Publié le 12/04/2022 12:30

Avec une seule victoire à son actif en 2022, la formation kazakh peine à performer depuis le début de la saison.

C’est Alexey Lutsenko qui a signé la seule et unique victoire de l’équipe Astana en 2022. C’était en février dernier lors de la Clásica Jaén Paraíso Interior (1.1). 21ème au classement des équipes UCI, l’équipe d’Alexandre Vinokourov est loin de ses performances habituelles.

Lutsenko blessé, une absence de taille

Alexey Lutsenko lors de la Clásica Jaén Paraíso Interior. Lutsenko | © GettySport

Il y a deux semaines, en stage à Teide avec son équipe, Alexey Lutsenko était victime d’une chute lors d’un entraînement. Balayé par une rafale de vent, il était tombé de son vélo de contre-la-montre avec son coéquipier Samuele Battistella. Bilan de cette chute : fracture de la clavicule qui l’écarte de son vélo pendant plusieurs semaines. Un coup dur pour lui, coureur le plus en vue de sa formation cette saison avec sa victoire sur la Clásica Jaén Paraíso Interior mais aussi sa deuxième place lors de la quatrième étape du Tour d’Andalousie.

Après sa chute, le Kazakh de 29 ans avait déclaré sur ses réseaux sociaux : « C’est le cyclisme, parfois tu tombes, parfois tu gagnes. Résultat, une clavicule cassée. C’est dommage de rater encore des courses importantes. Je suis sûr que je reviendrai plus fort ». Une absence lourde de conséquences pour Astana qui se voit privé de l’une de ses meilleures cartes pour la saison des classiques. Avec un Gianni Moscon qui ne parvient pas à performer sous ses nouvelles couleurs, l’équipe kazakh n’a pas réussi à jouer les premiers rôles.

Des recrues hivernales discrètes

Lopez, Moscon et Nibali, les trois recrues phares de l'équipe. | © Astana Qazaqstan Team

Pourtant, cet hiver, la formation enregistrait plusieurs arrivées comme celle de Gianni Moscon en provenance d’Ineos Grenadiers. L’Italien de 27 ans, 4ème de Paris-Roubaix l’an passé, connaît lui aussi un début de saison délicat. Sur les cinq classiques flandriennes dont il a pris le départ cette saison, il a abandonné à quatre reprises…« Campagne du nord terminée. Condition en dessous de zéro, mais comme toujours, j'ai tout donné », indiquait Gianni Moscon sur ses réseaux sociaux après son abandon sur le Tour des Flandres.

Cet hiver, la formation kazakh enregistrait le retour de Miguel Angel Lopez et de Vincenzo Nibali dans ses rangs. Deux renforts de taille pour peser sur la course dès que la route s’élèvera. Hormis sa troisième place au classement général du Tour d’Andalousie, Lopez s’est montré plutôt discret lors de ce début de saison avec une 21ème place au classement général de Tirreno-Adriatico. Début de saison délicat également pour Nibali. Aucun top 10 pour le requin de Messine pour le moment. Il sera notamment au départ du Tour de Sicile, course qu’il a remportée l’an passé, ce mardi pour retrouver le chemin de la victoire.