Découvrez en détail les 3 premières étapes du Giro d’Italia 2022

Publié le 03/11/2021 16:15

Le 105e Giro d'Italia débutera par trois étapes en Hongrie, dont un contre-la-montre individuel dans les rues de Budapest. Ce sera le quatorzième départ de l'étranger dans l'histoire de la Crosa Rosa.

La course débutera le vendredi 6 mai par l'étape Budapest-Visegrád qui partira de la Place des Héros, une étape adaptée aux sprinteurs. Puis, le samedi 7 mai, un contre-la-montre individuel de 9,2 km à travers le cœur de Budapest. La dernière étape en Hongrie se déroulera dimanche 8 mai de Kaposvár à Balatonfüred, sur les rives du lac Balaton. Les coureurs seront ensuite transférés en Italie et, lundi 9, sera la première journée de repos de ce Giro 2022





Étape 1 Giro Italia 2022 : BUDAPEST - VISEGRÁD : 195 km - 900 m

La première étape du Giro Italia 2022 sera légèrement vallonnée à travers les plaines au nord de la capitale, longeant la frontière slovaque, marquée par le Danube, une présence imposante et constante dans ce domaine. L'étape passe par plusieurs villes renommées telles que Székesfehérvár et Esztergom avec son imposante basilique. Une arrivée difficile attend les coureurs une fois qu'ils quittent les rives du Danube. Depuis le centre de Visegrád, l'itinéraire grimpe à 5% sur environ 5km jusqu'au château royal où la première Maglia Rosa sera décernée au terme d'un sprint de plus en plus étroit.

Étape 2 Giro Italia 2022 : BUDAPEST - BUDAPEST Contre-la-montre : 9,2 km – 150 m





Un contre-la-montre suivant un circuit urbain qui relie la capitale hongroise de Pest au centre historique de Buda. Le départ se situe sur la Place des Héros et se dirige tout droit vers le Danube, qui sépare les deux « âmes » de la ville. Une série de méandres jalonnent le parcours jusqu'à ce qu'il atteigne le bord de la rivière et défile devant le parlement néo-gothique avant de traverser le Danube et de suivre la rive parallèle. Laissant la rivière derrière, commence la montée finale (avec des pics de 14% dans sa première section) qui, en partie sur des pavés, mène à la place Buda où se trouve la ligne d'arrivée.

Étape 3 Giro Italia 2022 KAPOSVÁR – BALATONFÜRED : 201 km – 890 m





Troisème et dernière étape Hongroise du Giro Italia 2022, vers le lac Balaton, la mer de Hongrie. Après une première partie de l'étape où les coureurs aborderont le lac par une succession de douces ondulations, ils atteindront Nagykanizsa puis Hévíz avec son lac thermal. De là, ils traverseront la région du Balaton. Le paysage est appelé la « Provence de Hongrie » et présente des collines volcaniques « de haut en bas » qui caractérisent la route. Les 50 derniers kilomètres se déroulent le long de la côte avec seulement quelques bosses à l'abbaye de Tihany. L'arrivée est presque sans virage et préparera le terrain pour le premier sprint massif de la course.

Giro d'Italia, les 13 précédents départs de l'étranger :

1965 Saint-Marin (RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN)

1966 Montecarlo (PRINCIPAUTÉ DE MONACO)

1973 Verviers (BELGIQUE)

1974 Cité du Vatican

1996 Athènes (GRÈCE)

1998 Nice (FRANCE)

2002 Groningue (PAYS-BAS)

2006 Seraing (BELGIQUE)

2010 Amsterdam (PAYS-BAS)

2012 Herning (DANEMARK)

2014 Belfast (IRLANDE DU NORD)

2016 Apeldoorn (PAYS-BAS)

2018 Jérusalem (ISRAELL)

Máriusz Révész, commissaire du gouvernement pour la Hongrie active, a déclaré : "La Grande Partenza du Giro d'Italia a un impact énorme sur la campagne de marque nationale sur l'image du pays qui pourrait contribuer à la relance du tourisme.

C'est pourquoi le gouvernement hongrois a décidé de soutenir la Grande Partenza de Budapest en 2022, dans les mêmes conditions que l'année dernière. Nous espérons que l'épidémie s'apaisera au printemps prochain et que la Grande Partenza permettra de relancer le tourisme. Heureusement, les organisateurs italiens de RCS Sport se sont également engagés et ont poursuivi les négociations avec plus de constructivité que d'habitude.

La Grande Partenza du Giro d'Italia est une énorme opportunité pour la Hongrie, dont le tourisme et le cyclisme peuvent bénéficier tout en promouvant un mode de vie sain. La Grande Partenza, qui a été annulée l'année dernière, a également eu un impact important, que se passera-t-il si nous parvenons à l'organiser l'année prochaine."





Paolo Bellino, PDG de RCS Sport, a déclaré : " Cela m'apporte une grande satisfaction d'être de retour en Hongrie pour annoncer la Grande Partenza de la Corsa Rosa pour 2022. De cette nation qui aime le sport, et qui appréciera certainement le Giro d'Italia, nous ne pouvons qu'attendre un accueil unique. Nous avons continué pendant ces deux années à travailler avec toutes les institutions hongroises afin de proposer les premières étapes du 105e Giro d'Italia qui pour la quatorzième fois partira de l'étranger. Trois étapes, deux pour les sprinteurs et un contre-la-montre individuel au cœur de Budapest, mettra en lumière la beauté de la Hongrie et du Giro lui-même grâce à des images diffusées dans 200 pays à travers le monde".

Attila Valter a déclaré : "Cette année, l'une des choses les plus excitantes qui m'est arrivée - j'ai porté la Maglia Rosa. C'est un sentiment que vous ne pouvez comparer à rien d'autre. En mai prochain, tous mes compatriotes hongrois pourront ressentir une partie de cette excitation et se rapprocher beaucoup plus du cyclisme. À mes yeux, c'est l'événement sportif le plus important jamais organisé dans mon pays et je ne souhaite vraiment que deux choses. La première est que je peux commencer la course et répéter quelque chose de vraiment génial en 2022 dans mon pays d'origine. Et deuxièmement, ce qui est plus important, j'espère que tout le peuple hongrois trouvera de la joie dans cette course, et que tout le pays pourra profiter de cet événement incroyable."