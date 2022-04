Deuxième Tour des Flandres au palmarès de Mathieu Van Der Poel

Publié le 03/04/2022 17:05

Le "Ronde Van Vlaanderen", le Tour des Flandres deuxième Monument et première classique pavée de la saison, se tenait aujourd’hui entre Anvers et Audenarde.

Le Néerlandais Mathieu Van Der Poel s'offre le Ronde pour la deuxième fois de sa carrière, après 2020. Second l’an dernier, Van der Poel aura fait une course intelligente, il n’aura rien lâché dans le Paterberg ou Tadej Pogacar a tenté de creuser l’écart, pour terminer sur un final rocambolesque avec d’interminables regards avec Tadej Pogacar qui ont permis à Dylan Van Baarle et Valentin Madouas de revenir. Tadej Pogacar s’est retrouvé piégé et dans l’impossibilité de faire mieux qu’une quatrième place, Pogacar évidement déçu après avoir fait le travail toute la journée.

Les mots de Mathieu Van Der Poel après sa victoire sur le Tour des Flandres 2022

Mathieu Van Der Poel : "J’ai vu le retour de Madouas et van Baarle donc j'ai anticipé le sprint. J'avais souffert dans la roue de Pogacar dans les deux dernières montées, mais j'ai gardé la confiance. Je suis déçu quand même que Pogacar ne soit pas sur le podium, il méritait."





Classement Tour des Flandes 2022