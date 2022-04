Dylan van Baarle remporte la reine des classiques

Publié le 17/04/2022 17:00

Dylan van Baarle, le Néerlandais de la formation Ineos-Grenadiers s’est offert ce dimanche la 119e édition de Paris-Roubaix

Après une course bien animée, il remporte sa première victoire sur une classique en solitaire. Il succède à l’Italien Sonny Colbrelli au palmarès de Paris-Roubaix.

© A.S.O Pauline Ballet

Paris-Roubaix 2022 sous le soleil, dans la poussière

Suite à une édition 2021 faite de pluie et de boue, nous avons eu pour cette année du soleil et de la poussière sur les 257,2 Km entre le départ donné à 11h ce matin à Compiègne jusqu’au mythique vélodrome de Roubaix. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) termine second, Stefan Küng (Groupama-FDJ) complète le podium. Adrien Petit est le premier Français sur la course et termine à la sixième place.

© A.S.O Pauline Ballet

Après un début de course mouvementé, le rouleur Néerlandais a créé le break avec les favoris à 28km avant de reprendre le trio de tête à 18km de l’arrivée composé d’Yves Lampaert (victime d’une chute dans les derniers kilomètres), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) et Tom Devriendt (Intermarché-Wanty Gobert). Van Baarle a placé sa dernière attaque au carrefour de l’arbre et s’est envolé vers une victoire en solitaire.

© A.S.O Pauline Ballet

Les mots de Dylan Van Baarle suite à sa victoire

"C'est incroyable. Je n'arrivais pas à y croire quand je suis entré dans le vélodrome. J'ai regardé de l'autre côté pour voir s'il y avait d'autres gars mais j'étais complètement seul. Quand la voiture DS est arrivée à côté de moi avec Servais (Knaven), j'ai vraiment commencé à y croire. C'était fou.

"C'est un Monument, alors bien sûr que je veux gagner un Monument. Être deuxième dans les Flandres et gagner Roubaix - je ne sais plus quoi dire.

" [Creuser l’écart si tôt] n'était pas du tout prévu, mais ça s'est passé comme ça. Nous étions super concentrés dès le départ. Et c'est ce que nous voulions. Nous ne souhaitions pas chasser. Nous désirions être en tête de la course et c'est ce que nous avons fait. À partir de ce moment-là, j'ai su que nous aurions une bonne chance parce que nous avons dépensé moins d'énergie que les autres. Nous avons été un peu malchanceux - j'ai eu une crevaison, Pippo a eu une crevaison, je pense que tout le monde a eu quelque chose. Nous avons gardé notre calme et ce résultat est incroyable.

"Nous voulions rendre la course difficile avant la deuxième zone de ravitaillement. C'est ce que nous avons fait. Après cela, Kwiato a dit que j'étais super fort et qu'il voulait rouler pour moi. Cela m'a donné tellement de confiance et je ne peux pas remercier assez l'équipe pour aujourd'hui. La saison des classiques de printemps a été excellente jusqu'à présent. Nous allons en profiter.

"Nous avons travaillé si dur pour cela. Ces deux dernières années, nous n'avons pas eu de chance, mais maintenant tout va dans la bonne direction. Toute l'équipe en profite et c'est incroyable."

Le classement de Paris-Roubaix 2022

01 Dylan van Baarle INEOS Grenadiers 5:37:00 500 02 Wout van Aert Jumbo-Visma + 1:47 400 03 Stefan Küng Groupama-FDJ + 1:47 325 04 Tom Devriendt Intermarché-Wanty-Gobert + 1:47 275 05 Matej Mohoric Bahrain Victorious + 1:47 225 06 Adrien Petit Intermarché-Wanty-Gobert + 2:27 175 07 Jasper Stuyven Trek-Segafredo + 2:27 150 08 Laurent Pichon Team Arkéa-Samsic + 2:27 125 09 Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix + 2:34 100 10 Yves Lampaert Quick-Step Alpha Vinyl Team + 2:59 85