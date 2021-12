EF Education-NIPPO présente son équipe de développement

Publié le 04/12/2021 08:50

L'équipe, qui roulera en tant qu'équipe de développement EF Education-NIPPO, travaillera en étroite collaboration avec son homologue WorldTour pour offrir aux coureurs des opportunités de grandir et de s'épanouir.

« L'idée s'est développée au fil des années », a déclaré Marcello Albasini, directeur de l'équipe de développement EF Education-NIPPO. « Nous avons approché le PDG d'EF Pro Cycling, Jonathan Vaughters, pour créer une équipe de développement officielle, ce qui, selon lui, était une excellente idée car ils auraient alors le premier choix parmi les meilleurs athlètes à intégrer ensuite au système EF.

À ce stade, la liste compte 15 coureurs de sept pays différents. L'équipe concourra en tant qu'équipe continentale UCI basée aux États-Unis.

S'il faut des années de travail acharné et de persévérance pour atteindre le WorldTour, il faut aussi des opportunités. Pour cette raison, l'équipe se concentrera en partie sur le développement de coureurs de pays souvent sous-représentés dans le peloton professionnel.

Une équipe internationale qui goutera au WorldTour

"Il est très important que l'équipe ne s'identifie pas à une nation en particulier, en disant" c'est une équipe américaine " ou " c'est uniquement suisse " ou " c'est uniquement japonais ". C'est vraiment une équipe internationale ", a déclaré Albasini. « Nous voulons attirer des talents du monde entier et les intégrer au système professionnel. Ce sera une équipe internationale où chacun pourra apprendre les uns des autres. Il est essentiel qu'ils comprennent la différence dans le monde de ce que chaque athlète traverse pour essayer d'être un athlète professionnel. »

Parce que les cyclistes sont souvent aux prises avec la disparité entre les courses au niveau continental et au niveau WorldTour, l'objectif de l'équipe de développement est de préparer les coureurs pour les courses WorldTour sans les submerger.

«Nous avons des jeunes gars vraiment forts qui sont au point où ils frappent à la porte pour devenir pro. L'un des gars qui devient pro avec l'équipe EF Education-NIPPO WorldTour est un objectif que nous avons lors de la première saison », a déclaré Albasini.

Étant donné que l'UCI permet aux coureurs d'une équipe de développement de courir dans leur équipe homologue du WorldTour et vice versa, les coureurs de développement auront de nombreuses opportunités de mentorat et de faire l'expérience du WorldTour.

"Cela signifie qu'à certaines courses, vous pourriez avoir deux coureurs du WorldTour et quatre coureurs continentaux qui courent ensemble dans la même course", a déclaré Albasini. "Nous pourrions envoyer un ou deux de nos meilleurs coureurs dans l'équipe WorldTour pour travailler dans un environnement beaucoup plus élevé ou beaucoup plus professionnel pour apprendre à quoi cela ressemble avant de progresser."

"Je suis enthousiasmé par l'équipe de développement pour un certain nombre de raisons", a déclaré Jonathan Vaughters, PDG d'EF Pro Cycling. « Je pense qu'il est vraiment important pour les coureurs d'avoir une équipe où ils peuvent apprendre, mais ne pas être dépassés tout de suite. Puisque nous pouvons déplacer les coureurs entre les équipes, cela nous permet d'apporter une réelle expérience à l'équipe plus jeune, à la fois sur les routes et à table. Et il est important que l'équipe se concentre sur le développement d'athlètes de pays qui ne sont pas connus comme des foyers de cyclisme. C'est une formidable opportunité pour les coureurs de se faire remarquer, et cela nous permet de repérer des talents qui auraient pu être oubliés. Les volets éducation et mentorat sont très importants pour nous. Nous avons commencé en tant qu'équipe de développement il y a des années, donc c'est amusant de faire à nouveau partie de ce niveau de cyclisme.

Albasini a noté que, historiquement, les coureurs d'une poignée de pays ont tendance à « avoir beaucoup plus d'opportunités que certains pays. Il est beaucoup plus difficile pour des pays comme le Japon, la Pologne, l'Éthiopie et l'Érythrée d'avoir des opportunités », a-t-il déclaré.

La jeune équipe n'est pas seulement internationale, mais aussi polyvalente.

« Nous avons essayé d’en faire une équipe très complète. Nous avons de jeunes sprinteurs prometteurs avec de la vitesse. Il y a quelques grimpeurs vraiment talentueux, donc nous sommes tous dans ce département. Nous avons fait venir des coureurs de type Classics. Nous avons décidé de ce que nous pensions être une excellente combinaison de jeunesse et d'expérience, tout en veillant à ce que ce soit international », a déclaré Albasini.

Cannondale fournira les vélos de l'équipe et fournira un support technique. "Cannondale est fier de s'associer à une équipe qui développe de jeunes cyclistes et cherche à étendre le cyclisme au-delà des régions traditionnelles", a déclaré Jonathan Geran, responsable du marketing sportif chez Cannondale.

Liste des coureurs EF Education Nippo développement 2022