Egan Bernal : “Je serai bientôt de retour en course”

Publié le 25/04/2022 15:59

3 mois après son terrible accident, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) poursuit sa convalescence. Dans une vidéo publiée par sa formation, le Colombien évoque son retour sur le vélo mais aussi son envie de remettre un dossard.

Le 24 janvier dernier, lors d’un entraînement avec certains de ses coéquipiers en Colombie, Egan Bernal percute l’arrière d’un bus à près de 60 km/h. Bilan de ce terrible choc : fracture d’une vertèbre, fracture du fémur droit, fracture de la rotule, traumatisme thoracique, un poumon perforé et plusieurs côtes fracturées.

Egan Bernal sort de l'hôpital, deux semaines après sa chute. | © Twitter @Eganbernal

“Le seul sentiment que j’avais était celui de ne pas pouvoir respirer. Le docteur est arrivé immédiatement et a travaillé sur mon fémur. C’était cassé et il y avait une grosse hémorragie donc il a dû remettre le fémur en place immédiatement, alors que j’étais encore allongé dans la rue. C’est la plus grosse douleur que j’aie jamais ressentie mais ça m’a sauvé la vie”, se souvient Bernal.

“Ça a été le plus beau jour de ma vie d’être capable de remonter sur le vélo ”

Bernal lors de l'évènement Ride With Egan sur zwift. | © Crédit : EPA-EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Malgré ses multiples fractures, Bernal remonte sur un vélo pour la première fois le 12 mars, soit un mois et demi après son accident, sur home-trainer. Deux semaines plus tard, il effectue sa première sortie sur route. Le 2 avril, Bernal organise même un événement sur la plateforme Zwift pour permettre à ses fans de rouler virtuellement avec lui.

“Ça a été le plus beau jour de ma vie, d’être capable de remonter sur le vélo après l’accident, de rouler à nouveau avec mes amis, ma famille, c’ était vraiment spécial. The Ride with Egan était incroyable parce que c’était la première fois que je roulais avec les fans, avec les personnes qui me suivent et voulaient savoir comment j’allais. Je voulais aussi porter le maillot de l’équipe à nouveau et faire cet événement avec eux m’a permis de me sentir comme un cycliste à nouveau”, indique Egan Bernal.

“Le support de l’équipe a joué un rôle clé durant cette période”

Egan Bernal, heureux de remonter sur le vélo début avril. | © Twitter @Eganbernal

2 semaines avant son accident, Egan Bernal prolongeait son contrat avec la formation Ineos Grenadiers, parmi laquelle il figure depuis 2018. Un nouveau contrat qui le lie à l'équipe britannique jusqu’à la fin de la saison 2026. Le Colombien ne regrette pas son choix, au contraire, il a apprécié le soutien que lui a apporté son équipe durant cette période compliquée.

“Le support de l’équipe a joué un rôle clé durant cette période avec des messages d’encouragement. Dès le début, ils m’ont dit que le plus important était que je me sente bien à nouveau. Ce soutien est comme celui de ta famille. Pour tous les fans de l’équipe et les personnes qui s’inquiétaient pour moi, je veux juste leur envoyer un grand merci Attendez-moi, je serai bientôt de retour en course”, affirme Bernal.



Par Benjamin Blériot