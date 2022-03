Egan Bernal pourrait revenir à la compétition dès la fin de l’année 2022

Publié le 12/03/2022 19:35

Xabier Artexte, l’entraîneur de l’équipe Ineos-Grenadiers, est convaincu qu’Egan Bernal pourrait retrouver la compétition en 2022 après une réhabilitation rapide. Explications…

Le 24 janvier dernier, le coureur colombien et ancien vainqueur du Tour de France 2019, Egan Bernal, était victime d’un terrible accident lors d’une banale sortie d’entraînement. Lors de son premier entretien avec la presse, que vous pouvez lire ici, il a raconté comment il avait percuté de plein fouet un bus en stationnement alors qu’il roulait à 64 Km/h. Victime d’une vingtaine de fractures, notamment au niveau de la colonne vertébrale, du fémur et de la rotule, les médecins lui donnaient 95% de chances de mourir ou d’être tétraplégique à sa sortie du bloc opératoire. Contre toutes attentes, le coureur de 25 ans a entamé une récupération rapide alliée à une détermination énorme et pourrait même retrouver la compétition dès cette année.





Egan Bernal : un retour à la compétition en 2022 ?

C’est en tout cas ce que semble penser Xabier Artexte, son entraîneur. Ce dernier s’est entretenu avec nos confrères italiens du journal « La Gazzetta dello Sport » et s’est montré très confiant quant à un retour rapide du prodige colombien : « Il est motivé et a un désir incroyable de revenir ». Interrogé sur un retour rapide à la compétition de Bernal, l’entraîneur des Ineos-Grenadiers a répondu : « Si nous devons penser aux temps standards nécessaires à une récupération, la réponse serait non ».

Poursuivant son explication, Xabier Artexte a déclaré enthousiaste : « Cependant, Egan est un sportif de haut niveau et ses capacités de récupération sont également supérieures à la moyenne. Je ne rejetterais pas cette possibilité même sans la fixer comme un objectif fixe, c'est une option qui existe. Il travaille pour revenir le plus vite possible. Cela pourrait être en 2023 mais aussi à la fin de cette année. Nous ne devons pas l'exclure, loin de là ».

Bernal écrit : « De bonnes nouvelles à venir »

Egan Bernal, de son côté, poursuit intensivement sa rééducation et sa récupération. Postant une photo de lui sur un vélo stationnaire sur Instagram, le coureur colombien écrivait : « De bonnes nouvelles à venir ». L’ancien vainqueur du Tour de France suit un long processus de réhabilitation. Cependant, celle-ci est plus rapide que prévue et il travaille déjà avec des physiothérapeutes et montre fièrement ses progrès rapides sur les médias sociaux. Il a déjà fait tourner doucement ses jambes sur un vélo stationnaire et travaille sur sa stabilité musculo-squelettique, des progrès qui rendent son entraîneur optimiste.

Xabier Artexte a effectivement poursuivi son interview en se montrant confiant sur une récupération rapide : « J'ai toujours dit au médecin de l'équipe : oui, j'ai la foi qu'il reviendra au plus haut niveau » avant d’ajouter : « Je sais que ce que je dis n'a aucune base scientifique, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Mais je le vois travailler, et une fois qu'il aura retrouvé une forte stabilité musculo-squelettique, il pourra peut-être même corriger certaines décompensations qui existaient auparavant, et être plus équilibré. Il est motivé et a une incroyable envie de revenir. Il sera également plus fort psychologiquement. Sans oublier que dans un parcours comme le sien, on ne s'améliore pas toujours, il peut y avoir des petites douleurs occasionnelles, des moments de fatigue, quelques pas en arrière. Heureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problèmes ».

L’entraîneur précise enfin que « Les blessures ont guéri et il pourra donc travailler dans la piscine, en faisant de l'hydrothérapie » avant de terminer : « Petit à petit, il est capable de pédaler en position assise. Il n'est pas capable de sortir sur les routes, mais sur un vélo adapté, il pourra rouler chez lui dans une position ergonomique confortable. J'ai déjà commandé le vélo ».