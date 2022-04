Eolo-kometa, la jeune formation italienne pleine d’ambition

Publié le 07/04/2022 12:13

Vainqueur d’une des étapes reines lors du Giro d’Italia l’an passé pour sa première participation à un grand Tour, Eolo-Kometa ne cesse de grandir. Dans quelques semaines, elle sera de nouveau alignée sur les routes du Giro.

L’équipe espagnole naît en 2018, sous le nom de Polartec-Kometa et sous l’impulsion de deux anciennes stars du peloton : Ivan Basso et Alberto Contador. En 2021, la formation passe sous pavillon italien et devient Eolo-Kometa. Dans les rangs continental pour ses trois premières saisons, la formation bénéficie du statut d’équipe ProTeam depuis l’an passé. Un statut qui lui a permis, l’an passé, de participer à son premier grand Tour avec l’invitation délivrée par les organisateurs du Giro. Fran Contador, manager général de l’équipe et frère d’Alberto, revient sur les forces et les ambitions de son équipe.

Un projet sur le long terme

Depuis sa création, l’équipe ne cesse de grandir. Avec, entre autres, la victoire d’étape Lorenzo Fortunato sur les terribles pentes du Zoncolan, l’équipe a terminé la saison 36ème au classement par équipes UCI (76ème en 2020). À quelques semaines de prendre le départ de son deuxième tour d’Italie consécutif, l’équipe compte bien continuer sur sa lancée. « Je pourrais vous dire que je veux gagner une autre étape du Giro, je veux gagner. Mais je pense qu'au final, le plus important est de pouvoir garder la même philosophie de travail, d'être présent sur toutes les courses avec sérieux et professionnalisme », affirme Fran Contador.

Le manager de l’équipe espère avant tout que la formation va continuer de se développer dans les années à venir. « Les résultats seront meilleurs ou moins bons, mais avec notre travail, nous pouvons franchir un pas de plus en 2023, qui sera ensuite un de plus en 2024, c’est-à-dire continuer à faire les choses comme nous l'avons fait jusqu'à présent, pas plus. J’espère de cette saison que nous continuerons de grandir », poursuit Fran Contador.

Un effectif renforcé cette saison

Mais cette équipe, c’est avant tout le projet d’Ivan Basso et d’Alberto Contador. Les deux anciennes stars du peloton jouent un rôle important au sein de l’effectif. « Je pense qu’avec des personnes comme Ivan ou Alberto, qui ont été de grands champions, vous apprenez énormément », affirme Fran Contador.

Une aubaine donc pour les coureurs de l’effectif, parmi lesquels on retrouve des jeunes espoirs passés par… La Fondation Alberto Contador. Créé en 2013, ce projet regroupe trois équipes : Eolo-Kometa, une équipe junior et une équipe U23. Un projet qui permet donc aux plus performants de faire leurs classes dans les équipes jeunes avant d’intégrer l’effectif professionnel. Cette année, le petit nouveau c’est Álex Martín. Âgé de 22 ans, l’Espagnol a rejoint l’équipe professionnelle après avoir disputé 4 saisons dans les équipes juniors et U23 de la fondation.

Diego Rosa a également rejoint la formation italienne cette saison. Vainqueur de Milan-Turin en 2015 et deuxième du Tour de Lombardie en 2016 avec l’équipe Astana, l’Italien de 33 ans tentera d’apporter toute son expérience dans les rangs de la jeune équipe.