Publié le 06/02/2020 17:30

Le Danois Magnus Cort (EF Pro Cycling) s'impose sur le fil devant le Norvégien Edvald Boasson Hagen (NTT) sur la deuxième étape. Le jeune Français Alexys Brunel (Groupama-FDJ) conserve sa tunique de leader.

Place à la deuxième étape de l’Etoile de Bessèges après une première journée rendue difficile par les conditions climatiques et le mistral. Les bordures étaient au rendez-vous et la Groupama-FDJ a su faire jouer le surnombre pour aller chercher la victoire d’étape avec un très fort Alexys Brunel. Parti à 4 kilomètres du final en solitaire, il a su résister au retour de Benoit Cosnefroy dans l’ascension finale.

Aujourd'hui 156 kilomètres étaient à parcourir pour la deuxième étape entre Milhaud et Poulx sur un profil relativement plat avec une arrivée propice aux sprinteurs. Les prétendants à la victoire d’étape sont nombreux avec les Français Thomas Boudat (Arkéa-Samsic), Clément Venturini (AG2R La Mondiale), Damien Touzé (Cofidis), Edvald Boasson Hagen (NTT), Magnus Cort (EF Pro Cycling) et l’Italien Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) déjà vainqueur à deux reprises cette saison, entre-autres.

Benjamin Thomas en échappée | © Capture Télé

Une échappée de 5 coureurs a ouvert la route sur cette deuxième étape avant de se faire rejoindre par 4 hommes à 20 kilomètres de l’arrivée. Le pistard Français Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) est présent à l’avant, il a assuré la majeure partie du travail, il peaufine à merveille sa préparation à la vue du mondial sur piste. Mais cela n’a pas été suffisant pour aller au bout puisque le groupe de tête a été avalé par le peloton à 4 kilomètres de l’arrivée.

Le sprint serré sur la deuxième étape | © Capture Télé

Malgré de nombreuses attaques dans les derniers kilomètres, de la part du porteur du maillot de leader Alexys Brunel ou encore de ses équipiers Kévin Geniets et Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) ou encore de l'homme en forme de ce début de saison Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), la victoire s’est jouée au sprint.

Un sprint serré

A ce jeu-là le Danois Magnus Cort (EF Pro Cycling) a été le plus rapide et s’impose de justesse à Poulx. Il devance de quelques minimètres le Norvégien Edvald Boasson Hagen (NTT), et le Belge Tom Devriendt (Circus – Wanty Gobert) complète le podium. Le Français Anthony Turgis (Total Direct Energie) prend la 4ème place. Pas de changement au classement général puisqu’Alexys Brunel (Groupama-FDJ) reste en tête.

Cort Nielsen vainqueur de l'étape 2 | © Etoile de Bessèges

Demain les coureurs évolueront autour de Bessèges avec un départ difficile par le col de Trélis (5,3km à 5%) et le col des Brousses (2,6km à 5%) qui peut être propice à des baroudeurs.

Classement 2ème étape :

Magnus Cort (EF Pro Cycling) en 3h47’46’’ Edvald Boasson Hagen (NTT) mt Tom Devriendt (Circus Wanty Gobert) mt Anthony Turgis (Total Direct Energie) mt Emiel Vermeulen (Natura4Ever – Roubaix Lille Metropole) mt Alexander Krieger (Alpecin – Fenix) mt Pierre Barbier (Nippo Delko One Provence) mt Clément Venturini (AG2R La Mondiale) mt Roy Jans (Alpecin Fenix) mt Biniyam Ghirmay (Nippo Delko One Provence) mt

Par Maëlle Grossetête