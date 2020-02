Publié le 05/02/2020 17:20

Après une attaque tardive en solitaire Alexys Brunel (Groupama-FDJ) s'offre la première étape de l'Etoile de Bessèges. Il devance Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) et le Belge Edward Planckaert (Sport Vlaanderen - Baloise).

La 50ème édition de l’Etoile de Bessèges a débuté aujourd’hui avec une étape de 141 kilomètres autour de Bellegarde. L’an dernier le Français Christophe Laporte avait remporté le classement général. Le principal adversaire du jour était le vent, ce qui a rendu la journée éprouvante pour les coureurs.

Alexys Brunel attaque à 4km de l'arrivée | © Capture Télé

Quelques courageux ont ouvert la route en début d'étape mais sous l’impulsion des coureurs d’EF Pro Cycling le peloton a accéléré l’allure. Après la première ascension de l’arrivée, une côte de 500 mètres avec de forts pourcentages, on a vu des cassures au sein du peloton. Très actif en tête du premier groupe, la Groupama-FDJ et EF Pro Cycling ont assuré la majorité du travail pour augmenter leur avance.

Une étape éprouvante avec le vent

28 unités composent alors le groupe de tête et une fois sur le circuit final avec la côte de Bellegarde à parcourir à deux reprises, les attaques ne manquent pas. Après un gros travail de Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), qui finalise sa préparation à la vue du championnat du monde sur piste, ses coéquipiers étaient lancés sur orbite. Le Luxembourgeois Kevin Geniets et le Nordiste Alexys Brunel sont passés à l’offensive à tour de rôle. C’est à 4 kilomètres de l’arrivée que la bonne est partie, Alexys Brunel (Groupama-FDJ) est en effet parvenu à sortir seul.

Le solo de Brunel | © Nicolas Gotz

C’est parti pour une poursuite, le jeune rouleur a réalisé un numéro en abordant la montée finale avec 12 secondes d’avance et en résistant au retour de ses poursuivants, notamment de Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale). A seulement 21 ans Alexys Brunel (Groupama-FDJ) s’offre donc sa première victoire professionnelle et le premier succès de l’année pour la formation française de Marc Madiot. Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) déjà vainqueur du GP d’ouverture de la Marseillaise prend la deuxième place et le Belge Edward Planckaert (Sport Vlaanderen – Baloise) complète le podium. 156 kilomètres seront au programme demain entre Milhaud et Poulx, avec une arrivée annoncée pour sprinteurs.

Alexys Brunel vainqueur de la première étape | © Capture Télé

Voici la réaction d’après course d’Alexys Brunel, « C’est une très grande fierté. C’est ma première victoire chez les pros, je m’en souviendrai toujours. Je suis très heureux, c’est incroyable. J’en ai mis une, et c’était la bonne ».

Classement 1ère étape :

Alexys Brunel (Groupama-FDJ) en 3h20’43’’ Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) à 1’’ Edward Planckaert (Sport Vlaanderen – Baloise) à 3’’ Alex Kirsch (Trek-Segafredo) à 5’’ Scott Thwaites (Alpecin-Fenix) à 8’’ Kevin Geniets (Groupama-FDJ) à 8’’ Sean De Bie (Bingoal – Wallonie Bruxelles) à 8’’ Gijs Van Hoecke (CCC) à 8’’ Lionel Taminiaux (Bingoal Wallonie Bruxelles) à 8’’ Lilian Calmejane (Total Direct Energie) à 11’’

Par Maëlle Grossetête