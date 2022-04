Fabian Cancellara lance sa nouvelle équipe professionnelle

Publié le 27/04/2022 18:06

Le fabricant de montres suisses Tudor et l’ancien cycliste professionnel Fabian Cancellara ont annoncé la création de la Tudor Pro Cycling Team. L’équipe espère évoluer en Pro Team à partir de 2023.

La légende du cyclisme en Suisse, Fabian Cancellara et Tudor ont annoncé ce mardi la création de l’équipe Tudor Pro Cycling Team. Cette nouvelle équipe verra le jour en 2023 et remplacera la Swiss Racing Academy. Le vainqueur de 7 monuments et de quatre titres de champion du monde sera le patron de cette nouvelle formation. Après la disparition d’IAM Cycling, une nouvelle équipe suisse va retrouver les pelotons.

Fabian Cancellara et sa nouvelle équipe Tudor Pro Cycling Team. | © Tudor



Le projet ambitieux de la formation Tudor Pro Cycling Team

Les premières courses vont vite arriver pour la jeune formation avec Paris-Roubaix U23 le 15 mai prochain avant d'enchaîner avec sur le Tour d’Italie Espoirs du 11 au 18 juin. Dans un premier temps, l’objectif de la formation suissepour permettre aux jeunes talents d’évoluer au plus haut niveau.

Pour évoluer au plus haut niveau et disputer les courses les plus prestigieuses, l’équipe va déposer sa candidature et se préparer pour la saison 2023 UCI ProTeam. La Tudor Pro Cycling Team disposera également d’une structure pour repérer et développer la prochaine génération de cyclistes.

Fabian Cancellara lors de la présentation se son équipe Tudor Pro Cycling Team. | © Laurent Gillieron - Keystone

Fabian Cancellara : "Le cyclisme suisse a de nouveau besoin d'une équipe professionnelle. Cette nouvelle équipe va donner des perspectives à nos cyclistes.”