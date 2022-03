Giacomo Nizzolo portera un casque HJC personnalisé sur Milan-San Remo

Publié le 17/03/2022 14:15

Israël – Premier Tech a dévoilé un casque HJC FURION 2.0 tout à fait original, car personnalisé pour Giacomo Nizzolo qu’il portera sur Milan - Sanremo ce samedi.

Le casque spécial est conçu par TRC Design et s’inspire à la fois de Milan et de Sanremo, on découvre la célèbre cathédrale de Milan à l'arrière et avec des fleurs à l'avant et des deux côtés car Sanremo est connue comme "La ville des fleurs" en Italie.

Le thème principal du casque vient également de Sanremo sous la forme des paroles de la chanson populaire "Ciao Ciao", qui a été présentée au grand festival de musique de Sanremo le mois dernier.

Giacomo Nizzolo explique pourquoi ce clin d’œil : "Je me chantais cette chanson lors d'un entraînement récemment, puis ça m'a frappé ; "Pour gagner Milano - Sanremo, il faut tous ces ingrédients". Cela demande un esprit fort, un grand cœur, de bonnes jambes et un peu de chance. Eh bien, en fait, pour cette course, il faut beaucoup de chance. Je me suis dit que ce serait une bonne occasion de célébrer cette course avec la chanson la plus populaire sortie du festival de musique de Sanremo cette année. Il capture vraiment tout ce dont vous avez besoin pour gagner ici."

Milano - Sanremo est le premier des cinq "Monuments" du calendrier. Malgré son parcours de 293 km, elle est souvent qualifiée de « course la plus facile à terminer, mais la plus difficile à gagner ». Cela se résume généralement à deux scénarios différents. Soit une attaque tardive colle, soit les gars rapides sprintent pour la gloire. Fraîchement sorti d'une solide performance à Tirreno Adriatico et avec son nouveau casque HJC personnalisé, Nizzolo espère graver son nom dans les livres d'histoire samedi avec un gros résultat.