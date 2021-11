Giro d’Italia 2022 : Les sept étapes qui feront briller les sprinteurs dévoilées

Publié le 08/11/2021 12:15

Le parcours du Giro 2022 réserve sept étapes aux sprinteurs, deux en Hongrie et cinq en Italie, découvrez en détail ces sept étapes :

Après la présentation du grand départ du Giro d’Italia 2022 de Hongrie, avec deux étapes adaptées aux sprinteurs et un contre-la-montre individuel au cœur de Budapest, le voyage à travers les étapes et les territoires de la 105e édition de la Corsa Rosa continue.

Les 7 étapes pour sprinteurs du Giro Italia 2022

Elia Viviani a déclaré : « C'est un Giro plein d'excellentes opportunités pour les sprinteurs. Peut-être que l'arrivée de la première étape est plus favorable pour un finisseur ou un sprinteur qui sait bien grimper. J'aimerais pouvoir me battre pour gagner la Maglia Ciclamino à nouveau et tenter de gagner des étapes comme celle de Trévise, qui est proche de celle de la plupart de mes fans, ou celle de Reggio Emilia. Il y a certainement l'opportunité de répéter ma performance au Giro 2018 : ce serait un rêve ! »

BUDAPEST - VISEGRÁD: 195 km - 900 m - **

Une étape légèrement vallonnée à travers les plaines au nord de la capitale, longeant la frontière slovaque, marquée par le Danube, une présence imposante et constante dans ce domaine. L'étape passera par plusieurs villes renommées telles que Székesfehérvár et Esztergom avec son imposante basilique. Une arrivée difficile attend les coureurs une fois les rives du Danube passées. Depuis le centre de Visegrád, l'itinéraire grimpe à 5% sur environ 5km jusqu'au château royal où la première Maglia Rosa sera décernée au terme d'un sprint de plus en plus serré.

KAPOSVÁR – BALATONFÜRED: 201 km – 890 m - *





Étape autour du lac Balaton, la mer de Hongrie. Après une première partie de l'étape où les coureurs aborderont le lac par une succession de légères bosses, ils atteindront Nagykanizsa puis Hévíz avec son lac thermal. De là, ils traverseront la région du Balaton. Le paysage est appelé la « Provence de Hongrie » et présente des collines volcaniques « de haut en bas » qui caractérisent la route. Les 50 derniers kilomètres se déroulent le long de la côte avec seulement les bosses les plus courtes à l'abbaye de Tihany. L'arrivée est presque sans virage et préparera le terrain pour le premier sprint massif de la course.

CATANIA – MESSINA: 172 km - 1200 m - **





Une étape classique du « Giro di Sicilia ». De Catane à Messine, en partant de la côte est et en passant par Portella Mandrazzi et ses pentes douces. Atteignant la côte nord, les coureurs passeront par des lieux comme Villafranca Tirrena, Ganzirri avec l'énorme Pilone dello Stretto de l'ancienne ligne électrique de la région. C'est une étape pour les sprinteurs et il est probable qu'il y ait un sprint massif à la fin.

PALMI – SCALEA (Riviera del Cedri): 192 km – 900 m - **





Une nouvelle étape légèrement vallonnée, qui se terminera très probablement par un sprint. Après une première partie légèrement cahoteuse entre Mileto, Vibo Valentia et Pizzo, la course suit la côte tyrrhénienne au large de la Calabre, avec ses courtes montées et descentes. La finale devrait être très rapide.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA – REGGIO EMILIA: 201 km – 480 m - *

Une étape complètement plate qui, avec la troisième étape de la course, sera la plus longue du Giro de cette année 2022 avec 201km à parcourir pour les coureurs. Depuis le départ jusqu'à Bologne, l'itinéraire suit la Via Consolare Emilia, presque entièrement en ligne droite à travers la plaine émilienne. Après Bologne, la course visitera certaines des villes touchées par le tremblement de terre de 2012 - San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Camposanto, Carpi et Correggio. Le parcours longe des routes droites et plates jusqu'à Reggio Emilia pour le sprint, qui promet d'être une course serrée.

SANREMO – CUNEO: 157 km – 1450 m - **





Une étape relativement courte de difficulté moyenne. De Sanremo, les coureurs atteindront Imperia pour monter jusqu'à Colle di Nava et, une fois à Ceva, tourneront vers Cuneo. Ils aborderont ensuite certains des lieux les plus emblématiques du Giro de la région, tels que le sanctuaire de Vicoforte et de Mondovì. L'étape se terminera par une finale rapide le long de la plaine de Cuneo pour atteindre le sprint final.

BORGO VALSUGANA – TREVISO: 146 km - 570 m - *





Le dernier vrai sprint massif du Giro 2022. La première partie de l'étape est légèrement vallonnée, avec l'historique Scale di Primolano pour accéder à la vallée de la Piave. Il traverse ensuite la zone de production de Prosecco entre Valdobbiadene et Refrontolo. La dernière montée est le court Muro di Ca' del Poggio pour atteindre la plaine de Trévise et attaquer le dernier circuit avant le sprint final.