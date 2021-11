Israël-Start Up Nation met la pression sur Chris Froome

Publié le 27/11/2021 16:20

Israël-Start Up Nation a fait un véritable pari en engageant Chris Froome. Son directeur sportif a évoqué les ambitions de l’équipe pour 2022 et la place du quadruple vainqueur du Tour de France.

L’équipe Israël-Start Up Nation se prépare pour sa troisième année dans l’élite du cyclisme. Après une année 2021 un peu terne malgré l’arrivée de Chris Froome, l’équipe WorldTour ambitionne d’être parmi les 5 meilleures équipes en 2022. Rik Verbrugghe, le directeur sportif principal de l’équipe a été interviewé par nos confrères du magazine britannique spécialisé dans le cyclisme, « Cycling Weekly ». Il évoque les ambitions de l’équipe pour la saison prochaine, mais aussi les attentes autour de sa star Chris Froome.

Les objectifs d’Israël-Start Up Nation en 2022

Concernant les objectifs de l’équipe pour la saison prochaine, Rik Verbrugghe s’est montré clair et réaliste : « Notre objectif est de gagner tous les types de courses cyclistes, mais il nous manque un vrai coureur de GC. Il est vrai que nous avons Chris Froome sur notre liste, mais ce n'est pas le Chris Froome de l'équipe Sky ».

Le directeur sportif général de l’équipe israélienne explique ensuite que l’ambition de l’équipe est de terminer la saison parmi les 5 meilleures équipes mondiales : « L'objectif pour l'année prochaine est d'essayer d'entrer dans le top 5 du classement. C'est vraiment ambitieux, car le top 4 est garanti : Ineos, Jumbo-Visma, Quick-Step, UAE Team Emirates, mais il reste 10 équipes qui peuvent être cinquièmes. Pour atteindre cet objectif, nous devons avoir des résultats ».

Quelle place pour Chris Froome dans l’équipe en 2022 ?

Bien que le coureur britannique au palmarès impressionnant soit leader de l’équipe, Rik Verbrugghe s’est montré réaliste sur la forme de la star de l’équipe : « Le fait est que nous avons besoin et voulons voir des résultats de Chris l'année prochaine », a-t-il ainsi déclaré avant d’ajouter : « Cela pourrait être dans une petite course, mais j'espère que ce sera dans une plus grande course - encore mieux, la plus grande course de toutes. Mais même une petite course serait un début, un pas dans la bonne direction ».

Le directeur sportif explique que les décisions seront basées sur l’état de forme et les résultats de Chris Froome : « Je ne peux pas expliquer tout le plan et la stratégie que nous avons pour lui pour la saison prochaine, mais c'est comme un programme en toile d'araignée d'objectifs à court terme, et s'il atteint un objectif, cela ouvre sur autre chose. Mais s'il n'atteint pas cet objectif, cela ouvre sur une autre étape ».

Pas de Tour de France pour Chris Froome en 2022 ?

Selon Rik Verbrugghe la participation de Chris Froome au Tour de France 2022 est incertaine : « Il n'est pas prévu qu'il fasse le Tour, sauf s'il passe par toutes les étapes nécessaires. Si cela arrive, nous aurons un Chris qui sera compétitif au départ du Tour, mais ce n'est pas une garantie ».

Il poursuit en ajoutant que la carrière du quadruple vainqueur du Tour de France pourrait se terminer avec une saison sans grandes courses : « Si tout se passe bien, ce sera un calendrier normal avant le Tour (Paris-Nice, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné), mais si ça ne se passe pas comme ça, si nous n'avons pas vu les résultats que nous voulions voir, alors il passera à un programme de course différent, beaucoup plus léger ». La pression est donc sur les épaules de Chris Froome qui assure vouloir toujours gagner un cinquième Tour.